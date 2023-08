NRW: Frau (23) getötet – jetzt kommen diese Horror-Details ans Licht

Schreckliches Verbrechen in NRW! Am Montag (14. August) fand ein Landwirt in Emmerich (NRW) nahe der niederländischen Grenze die blutüberströmte Leiche einer Frau. Den Horror-Fund machte er gegen 9 Uhr in der Nähe der A3 in Emmerich-Elten.

Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus, ermittelt wegen Totschlags. Nun sind weitere grauenhafte Details ans Licht gekommen. Mit einem ehemaligen Lebensgefährten, dem Tatverdächtigen, hatte die 23-Jährige zwei Kinder. Eins davon ist erst wenige Wochen alt.

NRW: Vermisste Frau getötet!

Am Montag war zunächst unklar, um wen es sich bei der Frau handelte. Deshalb bat die Polizei Zeugen um Hinweise. Insbesondere darüber, ob und welche verdächtigen Feststellungen im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagmorgen im Bereich der Anschlussstellen Elten oder der Beeker Straße gemacht wurden.

Eine vermisste Frau wurde in Emmerich (NRW) tot aufgefunden. Foto: dpa

Am Dienstag bestätigte die Polizei, dass es sich bei der Getöteten um eine 23-jährige aus Siegen handelt, die zuvor als vermisst gemeldet worden war. Sie wurde offenbar mit einem Messer tödlich verletzt.

Am Montagnachmittag wurde ein Tatverdächtiger (23) festgenommen. Es handelt sich um den ehemaligen Lebensgefährten der Toten. Unfassbar: Beide haben gemeinsame Kinder, eins vier Jahre alt, das andere erst vor wenigen Wochen geboren.

Mehr News:

Der Tatverdächtige wurde am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt, sitzt jetzt in Intersuchungshaft. Die Kinder sind jetzt in Obhut des Jugendamtes. Die Ermittlungen laufen jetzt über eine Mordkommission der Polizei Hagen.