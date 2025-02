NRW: Mann kehrt Deutschland den Rücken – der Grund ist herzzerreißend

Na, ob da noch das Wort „Tapetenwechsel“ ausreicht? Uwe Beckers (61) aus Krefeld (NRW) ist Informatiker, arbeitete jahrzehntelang für die Agentur für Arbeit. Doch seit über zehn Jahren hat er eine zweite Heimat gefunden – und die liegt gefühlt in einer anderen Welt!

Durch eine Urlaubsreise 1998 kam er über einen Freund zum ersten Mal nach Gambia in Westafrika, verbrachte dort Zeit bei einer einheimischen Familie. Und verliebte sich dort in Land und Leute – bis später die Hochzeitsglocken läuteten und der Mann aus NRW eine gambische Frau heiratete. Der Startschuss für ein neues Leben in Ostafrika – in der er Kindern Bildung und Hoffnung für die Zukunft schenkt…

Mann aus NRW kehrt Deutschland den Rücken

Aus einer kleinen Dorfschule ist dank Beckers ein ganzes Schulzentrum geworden, das sich mehr und mehr zu einer eigenen Stadt entwickelt. Der Krefelder zu DER WESTEN: „2014 habe ich eine Grundschule in Brikama (rund 77.000 Einwohner) gebaut, sie nach Fertigstellung dem Schulministerium übergeben. Seit 2020 habe ich im Nachbardorf Kitty ein Schulzentrum gebaut, in der Kinder von der ersten Klasse bis zum Abitur unterrichtet werden. Wir legen den Schwerpunkt auf die Förderung von Mädchen und klären viel über Mädchenbeschneidungen auf.“

Zurzeit betreuen er und sein Team rund 550 Kinder, vor allem Mädchen werden hier gefördert. Irre: Auf dem Gelände gibt es zwei Tiefbohrbrunnen, dazu Strom über eine Solaranlage, Veranstaltungsplätze mit Tribünen, eine eigene Krankenstation mit Zahnarztpraxis, ein Labor und IT-Räume – das Bildungszentrum ist also eine eigene Kleinstadt.

Uwe Beckers aus NRW arbeitet und engagiert sich in Gambia, baute dort zwei Schulen. Foto: Privat

Krefelder baut Schulen in Gambia

Das sei nötig, gehört Gambia doch zu den ärmsten Ländern Afrikas, wo rund 48 Prozent in bitterer Armut leben. Beckers zu DER WESTEN: „Trotz großer Armut ist man glücklich. Hier leben alle Stämme und Religionen friedlich zusammen. Gambia ist ein sehr friedliches Land, man legt viel Wert auf Bräuche und Traditionen. Alle Feste werden gemeinsam gefeiert, egal, welcher Religion oder welchem Stamm man angehört.“

Rund 550 Kinder werden in Gambia dank Beckers und seinem Team Bildung zuteil. Foto: Privat

Der Hauptunterschied zu Deutschland? „Hier läuft alles langsamer, man nimmt sich Zeit füreinander“, sagt der gelernte Fachinformatiker weiter. Auch für Touristen sei das westafrikanische Land spannend, weil noch unentdeckt: „Hier gibt es keinen Rummel, hier ist die Natur noch unberührt. Seine Schulen seien immer auf der Suche nach Freiwilligen aus Deutschland, die aushelfen. „Vor allem Lehramtsstudenten und Mediziner, auch Zahnmediziner, helfen hier oft aus. Das freut uns, neben Geldspenden sind wir auch auf sie angewiesen“, erklärt Beckers.

