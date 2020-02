NRW: Nächster Schlag gegen Clans im Ruhrgebiet – Polizei findet...

In NRW führte die Polizei Razzien in 20 Shisha-Bars und Cafés durch.

Recklinghausen. Groß-Razzia in NRW! Am Freitagabend hat die Polizei eine weitere Maßnahme zur Bekämpfung der Clankriminalität ergriffen – mehrere Shisha-Bars und Cafés wurden kontrolliert.

NRW: Mehrere Ruhrgebietsstädte im Fokus

Die Razzien in NRW wurden in Bottrop, Dorsten, Waltrop, Recklinghausen, Herten und Marl in 20 Shisha-Bars und Cafés durchgeführt.

Neben den Polizeibeamten waren teilweise auch Mitarbeiter der Zollfahndung Dortmund und der Städte Recklinghausen und Bottrop beteiligt, sie überprüften über 250 Personen.

NRW: Messer und Tabak sichergestellt

Dabei fand die Polizei ein verbotenes Messer, den Besitzer erwartet eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Bei den Kontrollen stellte die Polizei unter anderem ein verbotenes Messer sicher. Foto: Polizei Recklinghausen

Die Zollbeamten stellten zudem 34 Kilo unversteuerten Shisha-Tabak sicher und fanden in einem Betrieb 39 Päckchen mit Tabletten, die noch überprüft werden müssen. Eine weitere Strafanzeige wurde wegen eines gefälschten Steuersiegels geschrieben.

Außerdem haben sich Personen in 17 Fällen ordnungswidrig verhalten.

Ziel der Razzien ist vor allem, Informationen über kriminelle Mitglieder von Familienclans zu erhalten, um die organisierten Kriminalität zu bekämpfen. Shisha-Bars und ähnliche Lokalitäten gelten als Rückzugsorte für solche Tatverdächtigen, so die Polizei. (kv)