NRW: Nach Boom durch Corona – Autokinos vor dem Aus!

Das Autokino am Kemnader See wird geschlossen.

In Zeiten, als alles andere geschlossen bleiben musste, um die Infektionsrate so gering wie möglich zu halten, hatte die große Stunde der Autokinos geschlagen. In ganz NRW ploppten sie plötzlich wieder auf, waren gut besucht und sehr willkommen. Doch jetzt ist diese Zeit vorbei.

Ob am Kemnader See in Bochum, am Messeparkplatz in Essen, an der Eishalle in Herne oder am Stadion des MSV in Duisburg: Ganz NRW ist begeistert von der Möglichkeit, etwas zu unternehmen ohne gegen die Kontaktbeschränkungen zu verstoßen. Doch nun stampfen die meisten Betreiber ihre Autokinos wieder ein.

Corona-Maßnahmen in NRW werden gelockert – Aus für Autokinos

Denn die Corona-Maßnahmen werden nach und nach gelockert, Kinos, Theater und Bars sind wieder geöffnet. Die Nachfrage nach Autokinos ist in den letzten Wochen enorm gesunken.

Seit Ende Mai sind bereits viele Autokinos dicht, unter anderem auch das am Messeparkplatz in Essen und am Stadion in Duisburg.

Samstag legt das Autokino am Kemnader See in Bochum zum letzten Mal einen Film ein, dann ist auch hier Schluss.

Und während die Fans zur Öffnung des Autokinos in Bochum begeistert und vielfach in den Sozialen Medien reagierten, fällt die Resonanz auf die Schließung eher gering aus.

Einige Autokinos sind im Ruhrgebiet noch geöffnet

Dortmund im Westfalenpark

Mülheim an der Ruhr, auf dem Flughafengelände

Autokino in Essen-Altenessen, existierte bereits vor Corona

Bottrop am Moviepark

Recklinghausen, Marl und Münster ebenfalls noch geöffnet

Betreiber am Kemnader See in Bochum zufrieden mit der kurzen Saison

Aber der Betreiber Holger Schmidt, der das Autokino spontan am Kemnader See aus dem Boden gestampft hat, ist zufrieden. Das Autokino sei ein voller Erfolg gewesen, man blicke auf eine interessante Zeit zurück.

An anderen Stellen bleiben die Autokinos vorerst weiter geöffnet, wie zum Beispiel am Flughafen Essen/Mülheim. Hier kommt am 27. Juni sogar ein Stargast vorbei, um seinen Film zu präsentieren: Henning Baum bringt seinen Film „Der letzte Bulle“ mit und verspricht gleichzeitig ein Meet & Greet mit den Fans.

Dieses soll aber erst zu einem späteren Zeitpunkt dann erfolgen.

Auch das Autokino in Dortmund bleibt bestehen, unter dem Hochofen ist zumindest bis zum 28. Juni noch geöffnet und der Kartenvorverkauf läuft weiter.

Dieses Autokino in Dortmund bleibt vorerst noch geöffnet. Foto: dpa

Wie lange sich die Autokinos noch halten können, steht allerdings noch in den Sternen. (fb)