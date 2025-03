NRW: Tierheim-Mitarbeiter sehen TV-Sendung – kurz darauf brechen Jubelstürme aus

Große Freude im Tierheim Moers (NRW)! Am Sonntagabend (16. März) dürften die Mitarbeiter des NRW-Tierheims ganz besonders aufmerksam auf ihre TV-Bildschirme geblickt haben.

Auf Vox lieferten sich an diesem Abend die Kandidaten bei „Grill den Henssler“ ein hitziges Duell gegen den titelgebenden Star-Koch. Darunter auch Reality-Star Detlef Steves, der mit einer Aktion für Jubelstürme beim Personal des Moerser Tierheims sorgte.

NRW-Tierheim jubelt nach TV-Sendung

Steffen Henssler ist als Kochprofi natürlich ein harter Gegner, doch Detlef Steves konnte ihm als Ex-Gastronom an diesem Abend auf Augenhöhe begegnen. Er entschied daher das ein oder andere Küchenduell für sich – und gewann damit insgesamt 10.000 Euro! Doch die behält Steves nicht für sich. Stattdessen spendet er die Summe an Organisationen seiner Wahl.

Er entschied sich sowohl für die Hamburger Sozialeinrichtung „Dunkelziffer e.V.“, die sich um Kinder kümmert, die Opfer von sexuellem Missbrauch geworden sind – aber eben auch für das Tierheim in seiner Geburtsstadt Moers! Die Hälfte seines Preisgeldes – satte 5.000 Euro – geht damit nach NRW.

Tierheim Moers bekommt 5.000 Euro

„Es ist immer gut, einen Freund zu haben, der gut kochen kann“, meint das Moerser Tierheim am Tag darauf schmunzelnd bei Facebook. „Wir bedanken uns ganz herzlich bei Detlef Stefes für seine Freundschaft und Loyalität zu unserem Tierheim, die lieben Worte über unsere Arbeit und natürlich, dass er seinen Gewinn bei ‚Grill den Henssler‘ an unser Tierheim und unsere Schützlinge gespendet hat.“

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Natürlich gratuliert das Team aus Moers dem TV-Star auch zu seiner „tollen Leistung“ in der Vox-Show.

Mehr News:

Auch die Follower des Tierheims sind begeistert von der Aktion. „Ich freue mich sehr für das Tierheim in Moers, ihr habt so ein Glück, dass Detlef in Moers wohnt und immer an euch denkt“, fasst es eine Nutzerin zusammen. Auch weitere User feiern die Spende mit Lobesworten wie „Wow! Das ist ja toll“ oder „Detlef ist der Burner! Toll von ihm“.