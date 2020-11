NRW: Der Mann wartete auf einen Zug, doch plötzlich war er in großer Gefahr. (Symbolbild)

NRW: Mann wartet an Bahnhof auf Zug – plötzlich ist er in großer Gefahr

NRW. Gefährlicher Vorfall in NRW!

Am Dienstagmittag hat ein Mann am Bahnsteig im Bahnhof Gladbeck West auf einen Zug gewartet, als er plötzlich in große Gefahr geriet.

NRW: Mann sitzt an Bahnhof, plötzlich ist er in großer Gefahr

Gegen 15 Uhr wartete der 36-Jährige in einem sogenannten Wetterunterstand in NRW auf einen Zug, als es plötzlich richtig gefährlich wurde. Es näherte sich ein Zug ohne Waggons, der den Bahnhof passieren wollte.

Dann bemerkte der Mann ein großes Metallteil, welches seitlich an dem Zug hing und sich nach seinen Aussagen schließlich komplett gelöst haben soll. Plötzlich sei das Metallteil in die Richtung des 36-Jährigen geflogen.

Der Wuppertaler unternahm einen „geistesgegewärtigen Sprung“ und konnte sich nur noch so retten. Dabei verletzte sich der Mann an der Hand. Nur durch seine schnelle Reaktion entging er vermutlich schwersten Verletzungen, wie die Polizei in einer Polizeimeldung mitteilte, denn das Metallteil soll schließlich zwei Scheiben des Wetterunterstandes zerschmettert haben.

NRW: Der Mann sah das Metallteil plötzlich auf sich zufliegen. Foto: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

NRW: Zwei Scheiben des Unterstandes wurden zerstört. Foto: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Polizei leitet Strafverfahren ein

Anschließend stieg der Mann geschockt in die einfahrende S-Bahn 9 in Richtung Wuppertal. Dort meldete er den gefährlichen Vorfall der Bundespolizei. Polizisten fuhren daraufhin zum Bahnhof Gladbeck West und sicherten Spuren vor Ort. Unter anderem konnten sie das Metallteil sicherstellen und den beschädigten Wetterunterstand dokumentieren.

Schließlich ermittelte die Polizei den Zug, von dem sich das Metallteil gelöst hatte. Sie leitete ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung bzw. Gefährdung des Bahnverkehrs ein. Wie es zu dem gefährlichen Vorfall kommen konnte, sollen weitere Ermittlungen ergeben. Auch die Höhe des Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt. (nk)