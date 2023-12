NRW: Mercedes kracht an Weihnachten in Gegenverkehr – Kind (4) in Lebensgefahr

Schrecklicher Unfall in Lüdenscheid in NRW! An Heiligabend (24. Dezember) kam es auf der Heedfelder Landstraße zwischen den Einmündungen Im Grund und Im Olpendahl zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 20-jähriger Mann aus Lüdenscheid (NRW) soll ersten Erkenntnissen zufolge mit seinem Mercedes in ein anderes Auto gekracht sein. Dort verletzte sich ein vierjähriges Kind so schwer, dass es sich jetzt in Lebensgefahr befindet.

NRW: Mercedes kracht an Weihnachten in Gegenverkehr

Auch an Weihnachten haben Einsatzkräfte leider ordentlich zu tun. Gegen 13.30 Uhr kam es in Lüdenscheid zu einem schweren Verkehrsunfall. Wie die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis (NRW) berichtet, war ein 20-Jähriger in Fahrtrichtung Lüdenscheid unterwegs.

Dort ist ihm ein Fiat mit einem 38-jährigen Gummersbacher und drei Kindern im Auto entgegengekommen. Der Mercedes-Fahrer kam aus noch unklarer Ursache in den Gegenverkehr, stieß mit dem entgegenkommenden Fiat zusammen.

Durch den schweren Crash wurde eines der Kinder lebensgefährlich verletzt. Der Fahrer sowie die anderen beiden Kinder wurden leicht verletzt. Auch der Unfallverursacher wurde leicht verletzt.

Kind in Lebensgefahr

Alle Verletzten kamen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an. Zur Stunde ist die Unfallstelle noch gesperrt. Ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Polizei Bochum (NRW) ist im Einsatz.

