NRW: Frau geht im Wald spazieren – dann wird sie vergewaltigt

Schreckliches Verbrechen in Lüdenscheid (NRW)! Am Dienstag (1. November) vergewaltigte ein Mann eine Lüdenscheiderin (29) in den frühen Abendstunden im Stadtwald.

Dieser Spaziergang endete mit einer brutalen und abscheulichen Gewalttat: Die Frau ging im Lüdenscheider Stadtwald (NRW) im Bereich der Straße „Am Schäferland“ spazieren – plötzlich zog ein Mann sie vom Weg weg und vergewaltigte sie!

NRW: Suche nach dem Täter bislang ohne Erfolg

Danach flüchtete der Tatverdächtige in eine unbekannte Richtung. Der Geschädigten gelang es noch, selbständig den Notruf abzusetzen. Nach einer zeitintensiven Suche inklusive Polizeihubschrauber durch Polizei und Feuerwehr, konnte die Frau im Waldgebiet gefunden werden. Sie kam ins Krankenhaus.

Eine Fahndung nach dem Täter verlief bislang ohne Erfolg. Die Geschädigte beschreibt den Täter als männlich, etwa 30 bis 40 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß mit normaler Statur und einem Bart. Er trug eine schwarze Jacke mit aufgesetzten Taschen, eine Jogginghose mit Bändern sowie eine dunkelgraue OP-Maske und blaue Latexhandschuhe. Der unbekannte Mann habe nach Zigaretten gerochen und deutsch gesprochen. Dabei soll er das „r“ gerollt haben.

NRW: Polizei auf der Suche nach Zeugen

Die Polizei des Märkischen Kreises fährt jetzt verstärkt Streife und will so Präsenz zeigen. Aufgrund der Umstände der Tat und der Auffindesituation der Geschädigten hat die Polizei die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikt sowie wegen Vergewaltigung aufgenommen.

Jetzt ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Hast du etwas Verdächtiges beobachtet und kannst Angaben zur Identität des Täters machen? Hinweise werden unter der Rufnummer 02331-989 2066 entgegengenommen.