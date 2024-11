NRW: Ganzer Stadtteil im Lotto-Glück – hier wandert über eine Million hin!

Am Samstag (16. November) herrscht in einer NRW-Stadt das pure Lotto-Glück. Hier konnte sich gleich ein ganzer Stadtteil über einen großen Gewinn freuen. Das Preisgeld beträgt beinahe anderthalb Millionen.

Grund dafür ist die Auslosung der Deutschen Postcode Lotterie. Hierbei gewinnt nicht nur ein Lotto-Spieler den Jackpot, sondern gleich alle anderen mit der gleichen Postzahl mit ihm.

NRW: Ein Stadtteil gewinnt 1,4 Millionen im Lotto

1,4 Millionen waren bei der Auslosung der Deutschen Postcode Lotterie am Samstag im Topf. Und der gesamte Betrag ging tatsächlich nach Düsseldorf in den Stadtteil Bilk. „Mit so viel Glück haben die Teilnehmer*innen der Deutschen Postcode Lotterie in Düsseldorf sicher nicht gerechnet“, verkündet die Lotterie feierlich die freudige Nachricht.

Ganze 187 Spieler aus Bilk haben damit das große Los gezogen. Sie teilen sich nun den Gesamtgewinn in Höhe von 1,4 Millionen Euro. Vier Nachbarinnen können sich besonders freuen. Sie erhalten zusammen ganze 700.000 Euro von der Soziallotterie.

Lotto in NRW: Alles für einen guten Zweck

Doch können sich die Gewinner nicht nur über das Geld freuen, das sie erhalten haben, sondern auch über das, was sie mit ihrer Teilnahme an der Soziallotterie gespendet haben. Denn damit haben sie über 1.000 soziale und grüne Projekte im Bundesland unterstützt und damit auch zahlreiche gemeinnützige Organisationen. Die Deutsche Postcode Lotterie hilft ihnen mit Fördergeldern – insgesamt 56 Millionen Euro.

Zuletzt hatte man der Organisation MentForMigra bei einer großen Feier einem Förderscheck in Höhe von 180.000 Euro überreicht. Das Mentoring-Programm fördert Schüler mit Migrationshintergrund und will ihnen mehr Chancengleichheit bei ihrer Bildung verschaffen.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.