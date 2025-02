NRW: Ende einer Ära! Traditionsreicher Konzern macht Schluss

Paukenschlag in NRW! Das Traditionsunternehmen Löwensenf kennt so gut wie jeder – und wer in Düsseldorf unterwegs ist, der kommt an dieser Marke ohnehin nicht vorbei. Seit über 100 Jahren produziert das Unternehmen seine Produkte in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt.

Doch damit soll jetzt urplötzlich Schluss sein! Das gab der Mutterkonzern Develey Senf & Feinkost bekannt. Demnach werde die Produktion verlagert. Es ist das Ende einer Ära in NRW.

NRW: Löwensenf verlässt Düsseldorf

„Diese Entscheidung ist uns sehr schwergefallen, da uns mit Düsseldorf eine Tradition verbindet“, versichert Develey-Geschäftsführer Stefan Durach in einer entsprechenden Pressemitteilung. Dennoch ließ sich der Abschied nicht aufhalten. Die Produktion von Löwensenf soll fortan in Thüringen erfolgen – wie bei anderen Produkten des Mutterkonzerns.

In Erfurt gibt es entsprechend bereits einen „hoch-modernen Standort“, der dafür genutzt werden soll. Eine Änderung im Geschmack müssen Senf-Genießer aber nicht erwarten. Die Löwensenf-Rezeptur werde in jedem Fall gleich bleiben.

Was wird aus den Mitarbeitern?

Damit endet in der Landeshauptstadt von NRW eine Ära. Löwensenf war hier seit 1918 verwurzelt, 15 Jahre nach seiner Gründung an den Rhein gezogen. In den 60er-Jahren übernahm die Firma dann auch die Fabrik von ABB Bergrath, das in Düsseldorf schon seit 1726 Senf produziert hatte.

Mit dem geplanten Umzug nach Erfurt stellt sich jetzt allerdings auch die Frage, was aus den 54 Mitarbeitern des Konzerns wird. 40 von ihnen arbeiteten bisher in der Produktion, der Rest in der Verwaltung. Löwensenf teilte mit, mit der „Arbeitnehmervertretung an einem Interessensausgleich arbeiten.“

Der Abschied aus Düsseldorf und damit auch aus NRW ist nicht nur für sie ein Schock, sondern auch für all diejenigen, die diese Marke mit der Rheinmetropole verbinden. Ob sie dem Senf in Zukunft trotzdem die Treue halten?