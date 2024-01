NRW: Tragisches Unglück auf Landstraße! Kind (2) tot ++ weitere Schwerverletzte

Am Freitagnachmittag (5. Januar) kam es in NRW zu einem tragischen Unfall. Noch ist nicht ganz klar wie es zu dem Unfall gekommen ist, aber das Ausmaß des Unglücks ist verheerend.

Laut der Polizei waren zwei Autos in den Unfall verwickelt. Die beiden Fahrer, zwei Männer, waren jeweils mit einem Kleinkind auf einer Landstraße unterwegs, als es zum Zusammenstoß kam. Die Einzelheiten.

In NRW kam es zu tragischen Unfall auf Landstraße

Wie die Kreispolizeibehörde Heinsberg meldet, ereignete sich der tragische Unfall am Freitagnachmittag (5. Januar) um 16:56 Uhr auf der Landstraße K1 in Höhe der Ortschaft Tüddern in NRW.

Laut der Polizei krachten auf der Landstraße zwei Autos aus den Niederlanden frontal gegeneinander. Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle Insassen der Fahrzeuge schwer verletzt. Die Ursache des Unfalls ist bislang unklar. Nach Informationen der Polizei befanden sich in beiden Fahrzeugen jeweils ein Mann mit einem Kind.

NRW: 2-jähriges Kind stirbt noch am Unfallort

Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle Insassen der niederländischen Pkw schwer verletzt. In beiden Fahrzeugen wurden die Fahrer eingeklemmt und mussten durch die Rettungskräfte aus ihren Unfallwracks geborgen werden.

Besonders tragisch: Ein 2-jähriges Kind erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Ein weiteres schwerverletztes 4-jähriges Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Köln geflogen.

Die beiden schwerverletzten Fahrer wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren so zerstört, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Während der Unfallaufnahme kam es auf der K1 in Höhe der Ortschaft Tüddern zu einer Vollsperrung.