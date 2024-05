NRW verliert waschechte Institution – Traditions-Laden schließt nach 126 Jahren

Ganz bittere Kunde aus Köln. Am Tag des FC-Abstiegs aus der ersten Bundesliga müssen die Domstädter noch einen weiteren Abschied verkraften. Denn am Samstag (18. Mai) hat das Café Fromm für immer dicht gemacht.

Der Familienbetrieb an der Breite Straße war seit 1892 eine echte Institution in der NRW-Metropole, war bekannt für seine Torten und Kaffeespezialitäten. Doch nach 126 Jahren gibt Gregor Fromme das Café mitsamt Konditorei auf. „Wir hatten keine Wahl mehr“, verrät der Betreiber im Gespräch mit dem „Express“. Bis zuletzt hatte seine Mutter (85) noch regelmäßig im Betrieb ausgeholfen – wohl auch aus Not.

NRW: Die Gründe für das Aus

„Es hat vielerlei Gründe“, sagt der Betreiber im Gespräch mit der Kölner Zeitung. „Wir müssten ziemlich viel investieren, um wieder auf den neuesten Stand der Technik zu kommen, vor allem in der Backstube.“ Hinzu käme, dass seine Töchter kein Interesse daran hätten, den Familienbetrieb weiterzuführen.

Doch das wohl größte Problem sollte den Betrieb vor allem seit Ausbruch der Corona-Pandemie immer mehr unter Druck setzen: der Personalmangel: „Wir brauchen hier eigentlich sechs bis acht Konditorinnen und Konditoren. In der letzten Zeit hatten wir allerdings nur noch zwei – und diese sind auch zeitweise ausgefallen“, so Fromme.

Das Café Fromme in Köln macht dicht. (Archivbild) Foto: IMAGO/imagebroker/W. Dieterich

Nachfolger steht bereits fest

Ab Mittwoch bis zum Ende des Monats soll das Kölner Traditionscafé noch einmal öffnen. Kaffee und Kuchen soll es dann aber nicht mehr geben. Stattdessen kommt das Inventar unter den Hammer. Wer sich ein Andenken sichern möchte, könne beim Räumungsverkauf vorbeischauen.

Wie es für Gregor Fromme danach weitergeht, lässt er offen. Zunächst plane er erst einmal ein Sabbatjahr. „Ich werde schauen, ob ich mir eine Rückkehr in den Beruf vorstellen kann oder nicht. Erst einmal wollen wir jetzt etwas zur Ruhe kommen“, teilt er dem „Express“ mit. Das sei der Familie gegönnt. Ein Nachfolger des Café-Unikats steht übrigens schon fest. Nach Angaben der Zeitung handelt es sich um eine dänische Bäckerei-Kette.