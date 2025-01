Schockierender Trend in NRW – diese Zahlen sind besorgniserregend

Künstliche Intelligenz (KI) gewinnt zunehmend an Bedeutung, und auch in NRW scheint der Trend immer beliebter zu werden. Selbst bei Bewerbungsunterlagen tendieren viele Bewerber dazu, sich von einer KI unterstützen zu lassen. In einer neuesten Umfrage in NRW wurden Bewerber befragt, ob sie eine KI nutzen, um den Lebenslauf zu verbessern oder sogar komplett zu erstellen.

Die Experten von „Cvapp.de“ sind bei einer Umfrage in NRW zu schockierenden Ergebnissen gekommen. Fast die Hälfte (49,22 Prozent) der Befragten hat angegeben, dass sie eine KI nutzen, um den Lebenslauf oder wenigstens Teile davon zu erstellen. Insbesondere wird der Abschnitt „Fähigkeiten und Vorkenntnisse“ häufig mit der Unterstützung von KI verbessert.

NRW: Junge Erwachsene nutzen KI am wenigsten

Während viele Bewerber die Ergebnisse noch selbstständig überarbeiten, verlassen sich mehr und mehr vollständig auf die KI. 18,65 Prozent der Befragten haben abgeben, dass sie die Inhalte sogar nutzen, ohne Änderungen vorzunehmen. Die Beliebtheit der KI scheint auch nicht zurückzugehen, sondern sogar zu steigen. 46,39 Prozent der Befragten bei der Umfrage in NRW planen, auch in Zukunft auf KI zurückzugreifen.

Besonders überraschend ist, dass 55- bis 65-Jährigen am häufigsten dazu tendieren, den Lebenslauf mit einer KI zu nutzen. Bei einer bundesweiten Befragung gaben dies mehr als die Hälfte (56,19 Prozent) zu. Überraschenderweise nutzen die 18- bis 24-Jährige (45,83 Prozent) am seltensten eine KI. Die Experten von „Cvapp.de“ vermuten, dass dies daran liegt, dass sich ältere Erwachsene bereits auf die steigende Bedeutung von KI in der Arbeitswelt eingestellt haben.

Auch konnte bei der Umfrage festgestellt werden, dass sich Männer deutlich häufiger auf eine KI für die Verbesserung des Lebenslaufes verlassen als Frauen. Während sechs von zehn (59,4 Prozent) angeben, eine KI zu nutzen, sind es bei Frauen nur vier von zehn (40,6 Prozent). Auch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Männer die Ergebnisse der KI unbearbeitet verwenden, um 25 Prozent höher als bei Frauen.

Expertin warnt vor der Nutzung von KI

Die Umfrage in NRW konnte sogar Berufe ausfindig machen, in denen KI besonders beliebt ist. Dabei nutzen Mitarbeiter im öffentlichen Dienst und in der Verwaltung am häufigsten eine KI, um den Lebenslauf zu verbessern (8,6 Prozent). Auch bei Ingenieuren und Beschäftigten in der Fertigung (8,4 Prozent) wird KI vermehrt genutzt.

Die Karriereexpertin Amanda Augustine warnt jedoch vor der Nutzung von KI: „Der Anstieg von durch künstliche Intelligenz erstellten Lebensläufen ist sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer besorgniserregend. Was einige Bewerber vielleicht nicht wissen, ist, dass KI-generierte Inhalte meist leicht zu erkennen sind und die Bewerbung generisch und roboterhaft klingen lassen können.“ Wenn dies bei einer Bewerbung auffällt, kann dies die Chancen des Bewerbers deutlich verschlechtern.