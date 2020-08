NRW: Mann flüchtet aus eigenem Keller – nachdem er DAS dort entdeckt

Eine Entdeckung in seinem Keller jagte einem Mann in NRW einen großen Schrecken ein.

Mülheim an der Ruhr. Huch! Was ist denn DAS? Im eigenen Keller hörte ein Mann in NRW ein Klirren.

Als er der Ursache des Geräuschs auf den Grund gehen wollte, bekam er plötzlich einen großen Schrecken – und alarmierte umgehend die Polizei.

NRW: Mann flüchtet aus Keller und alarmiert die Polizei

Der Mülheimer war gerade in seinem Keller, als er aus einer Ecke ein Klirren vernahm. Schon als er in die Richtung der Geräuschquelle lief, entdeckte er die Verursacherin: Dort lag eine 60 Zentimeter lange Schlange!

Das Reptil jagte dem Mann einen so großen Schrecken ein, dass dieser sofort die Flucht ergriff, um sich im Erdgeschoss in Sicherheit zu bringen. Dort alarmierte er die Polizei.

Diese Ringelnatter hatte es sich in dem Keller in NRW gemütlich gemacht. Foto: Polizei

Als die Beamten eintrafen, nahmen sie den Keller genauer unter die Lupe, entdeckten das Tier ebenfalls – und kamen zu einer beruhigenden Erkenntnis: Bei der Schlange handelte es sich offenbar um eine Ringelnatter. Ihr charakteristischer goldener „Kranz“ am Hinterkopf hatte die zwei Zentimeter dicke Natter verraten.

Ringelnattern sind ungefährlich

Ringelnattern gibt es erst seit einigen Jahren wieder in NRW. Die Schlangenart ist vom Aussterben bedroht. Trotz ihrer beeindruckenden Größe ist die Ringelnatter völlig ungefährlich, betont die Polizei.

Das sind Ringelnattern:

Die Schlangenart ist in Europa und Asien verbreitet

Namensgeber der Ringelnatter sind die ringartigen Flecken

durchschnittlich 75 Zentimeter lang, Weibchen können bis zu 1,5 Meter lang werden

Auch, wenn sich Menschen nicht vor ihr fürchten müssen, sollte man dennoch davon absehen, die Schlange im Falle eines Fundes einfach auf eigene Faust zu entfernen. Dann kann die Natter nämlich einen sehr unangenehmen Geruch absondern. Das Aussetzen sollte man daher Experten überlassen.

Die Polizisten in Mülheim zogen die Feuerwehr hinzu, welche die Ringelnatter aus dem Keller wieder an einem geeigneten Ort in die freie Wildbahn entließ. (the)