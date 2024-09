NRW: Familie zieht um – was sie mit ihrem Kater macht, ist nicht zu fassen: „Da bricht einem das Herz“

Wer sich einen Hund oder eine Katze anschafft, holt sich damit nicht einfach nur einen vierbeinigen Alltagsbegleiter ins Haus – für viele Menschen ist ihr Haustier ein vollwertiges Familienmitglied. Entsprechend spielen die Bedürfnisse des Tieres auch eine große Rolle bei allen großen Entscheidungen, die die gesamte Familie betreffen – wie beispielsweise ein Umzug in eine andere Wohnung.

Doch bei Kater Teiger aus NRW lief das anders. Die zwölfjährige Samtpfote lebte zwar bei einer Familie, doch besonders tief war diese Beziehung offenbar nicht. Teiger machte als Freigänger meist sein eigenes Ding – doch das feste Zuhause, zu dem er jederzeit zurückkehren konnte und wo er verlässlich Futter vorfand, war ihm dennoch wichtig.

Dann aber zog die Familie um. Ohne Teiger. Dabei ist er auch aus gesundheitlichen Gründen auf Menschen angewiesen, die sich um ihn kümmern.

NRW: Familie lässt Kater bei Umzug zurück

In seinen zwölf Lebensjahren hat Teiger viel erlebt. Weil er einmal ein Kind gebissen haben soll, lebt er als Freigänger – „seine“ Familie stellte ihm lediglich Futter hin, bot ihm ein Dach über dem Kopf. Bis sie dann in eine andere Wohnung zogen und Teiger allein zurückließen. Aufmerksame Nachbarn fanden den getigerten Kater und brachten ihn im Frühjahr 2024 ins Tierheim.

Fortan kümmerte sich der Tierschutzverein Siebengebirge in Bad Honnef (NRW) um Teiger – und stellte schnell fest, dass der Kater dringend medizinische Hilfe benötigt. Wie die WDR-Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“ berichtet, stellten die Tierärzte fest, dass Teiger an einer Arthrose (Spondylose) und eine Schilddrüsenüberfunktion leidet. „Der betagte Kater bekommt zweimal täglich Schilddrüsentabletten und ein homöopathisches Schmerzmittel“, heißt es.

Teiger sucht ein neues Zuhause

Nach den Erfahrungen in seiner Vergangenheit ist es verständlich, dass Teiger auf Menschen erst einmal misstrauisch reagiert. Sein Schicksal geht vielen Tierfreunden sehr nah. Auf der Instagram-Seite von „Tiere suchen ein Zuhause“ verschaffen sie ihren Emotionen Luft. „Armes Kerlchen. Da bricht einem das Herz“, schreibt eine Nutzerin. Eine andere Userin stimmt zu: „Warum schaffe ich mir ein Tier an, wenn ich es dann so behandle? Für mich völlig unverständlich, was in den Menschen so vor geht.“

Wer Teiger in seinen letzten Lebensjahren noch ein liebevolles Zuhause geben will, der soll sich auf einen ruhigen Einzelgänger-Kater einstellen, der gerne viel schläft und auch gerne kurze Streicheleinheiten genießt. Wenn man ihn sein eigenes Ding machen lässt, ihm Freigang oder einen Balkon zu Verfügung stellt und ihn zu nichts drängt, könnte der alte Kater womöglich noch einmal Vertrauen zu seinen neuen Haltern fassen.