NRW: US-Amerikaner beißt in Kult-Gericht – seine Worte sind unmissverständlich

Das Ruhrgebiet in NRW ist nicht nur für einen bestimmten Dialekt, sondern auch für seine Kulinarik bekannt. Besonders Imbissgerichte wie Pommes und Currywurst oder Döner sind hier beliebt.

Auch der US-Amerikaner Ryan, der mit seiner deutschen Freundin in Bielefeld wohnt, ist großer Fan des türkischen Fast Foods. Auf seinem Instagram-Account „Ryaneats“ frönt er jeden Donnerstag dem von ihm benannten „Dönerstag“ und nimmt seine Fans dabei mit. Dieses Mal kommt es mitten während des Essens zu einer eindeutigen Ansage.

NRW: US-Amerikaner rastet beim Döner Essen aus

Es ist mittlerweile das Highlight für US-Amerikaner Ryan – und für seine Instagram-Follower aus NRW und ganz Deutschland. Der „Dönerstag“ wird von dem Instagramer immer wieder mit besonderen Zutaten verfeinert – letzten Donnerstag (5. September) wählte er allerdings eher die klassische Variante mit Käse und Chili-Pulver.

In seinem dazugehörigen Instagram-Clip sieht man, wie Ryan vor Freude über den Döner in die Luft springt und die Mahlzeit dann genüsslich vor der Kamera isst. „Einfach schmecki, Leute“, lautet sein Urteil. Doch das ist noch nicht alles!

Auch interessant für dich: NRW-Tierheim findet Box vor Eingang – ein Zettel sagt alles: „Schlimm und traurig“

NRW: US-Amerikaner macht klare Döner-Ansage

Mit fast vollem Mund stellt Ryan klar: „Jeder auf der Welt muss es probieren. Aber wenn sie es tun, müssen sie es hier in Deutschland tun. Mehr kann ich nicht sagen.“ Für ihn gehören Deutschland und Döner offenbar untrennbar zusammen – gerade, weil die Fleischtasche hier in NRW so lecker ist.

Mehr aktuelle Themen und News aus der Region:

„Ich weiß, es gibt überall Döner, USA, andere Länder – aber hier in Deutschland…ist er einfach geil. Ich kann es nicht erklären“, so Ryan weiter. Die Follower des Amerikaners sehen das allerdings anders, raten ihm in den Kommentaren, das Gericht einmal in der Türkei zu essen.