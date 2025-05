NRW-Bürger wollen zum Strand-Urlaub nach Holland – kurz hinter der Grenze wird es nervig

Ob Flugreise oder entspannter Urlaub mit dem Auto: In Sachen Reise hat jeder so seine Anreisegewohnheiten. Wer in NRW nicht viel Zeit damit verschwenden will, der wählt nicht selten einen Urlaub nach Holland.

Auch in diesem Jahr dürften viele NRW-Bürger wieder die Reise über die Grenze wagen, um entspannte Tage am Strand oder in den niederländischen Städten zu erleben. Doch eines vermiest ihnen schon kurz nach der Überfahrt gehörig die Laune.

NRW: Überfahrt nach Holland gipfelt im Chaos

Zwar ist bekannt, dass man auf den niederländischen Autobahnen einige Besonderheiten beachten wie etwa die Kameraüberwachung oder strenge Tempolimits beachten muss. Aber jetzt wird es Reisenden aus NRW auf dem Weg zum Strandurlaub besonders schwer gemacht.

Denn rund um die beliebten Strandbäder im Umkreis von Amsterdam machen es NRW-Touristen zahlreiche Baustellen in diesem Jahr besonders schwer. Bis Oktober 2025 soll sich an diesem Zustand auch vorerst nichts ändern.

HIER brauchen Urlauber starke Nerven

Die Folge in und rund um Amsterdam: ein Verkehrschaos vom Feinsten. Doch bei welchen beliebten Strandbädern müssen Reisende aus NRW jetzt besonders viel Geduld mitbringen?

Dabei soll es sich um die Amsterdam-nahen Strandregionen Zandvoort, Katjwijk, Noordwijk, Bloemendaal, Ijmuiden, Egmond und Bergen handeln. Schon seit dem 9. Mai haben NRW-Bürger aufgrund zahlreicher Baustellen auf dem Weg zu einem der genannten Strandbäder auf den Autoahnen A1, A4, A9 und dem Ring A10 schlechte Karten. Vom 20. bis 24. August soll das Chaos seinen Höhepunkt erreichen. Denn dann findet laut „Ruhr 24“ in Amsterdam das größte Schiffs- und Hafenfest der Welt – die „Sail – statt. Wer noch Möglichkeiten hat, seinen Urlaub auf eine andere Woche umzuplanen, sollte sich damit nicht mehr allzu lange Zeit lassen.