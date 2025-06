NRWler fahren in den Urlaub nach Holland – neue Strand-Regeln ändern alles für sie

Ein Urlaub in Holland ist für viele Menschen aus NRW eine willkommene Abwechslung. Gerade aufgrund der Entfernung bietet sich das Nachbarland auch für einen Kurztrip an. Vor Ort kann man es sich mit Frikadellen und Pommes Spezial richtig gut gehen lassen.

Neben dem kulinarischen Aspekt ist Holland auch wegen seines Strands ein absoluter Touri-Magnet –auch für Menschen aus NRW. Wer sich auf den Weg ins Nachbarland macht, sollte jetzt allerdings eine große Neuerung kennen.

NRW: Vorsicht vor neuer Regel für den Holland-Urlaub

Bis zum Sommer ändern die Niederlande ihr Flaggensystem an den Stränden, wie „maxvakantieman.nl“ berichtet. Die Neuerung betrifft auch Urlauber aus NRW und könnte im Ernstfall über Leben und Tod entscheiden.

Die Flaggen am Strand gibt es zwar schon länger, sie werden jetzt allerdings noch einmal angepasst. Die alten Flaggen, die bisher nur aus ein oder zwei Farben bestanden, bekommen zusätzliche Symbole. Infotafeln erklären zudem die Bedeutung auf Niederländisch, Deutsch und Englisch. Das soll den Urlaubern aus NRW und Co. die Gefahren noch einmal verständlicher machen. Doch wie sehen die Hinweise aus und was bedeuten sie?

Das müssen Touris wissen

Du kommst aus NRW und bist mit den Flaggen noch nicht vertraut? Hier findest du eine Übersicht der Bedeutungen:

Rettungsschwimmer-Flagge : Sie signalisiert, dass die Rettungsschwimmerstation besetzt ist und der überwachte Bereich von ausgebildeten Rettungsschwimmern gesichert wird.

: Sie signalisiert, dass die Rettungsschwimmerstation besetzt ist und der überwachte Bereich von ausgebildeten Rettungsschwimmern gesichert wird. Rote Flagge : Sie warnt vor einer ernsthaften Gefahr und wird gehisst, wenn das Wasser eine hohe Gefährdung darstellt. Vom Schwimmen, Baden und allen Aktivitäten im oder am Wasser wird dringend abgeraten.

: Sie warnt vor einer ernsthaften Gefahr und wird gehisst, wenn das Wasser eine hohe Gefährdung darstellt. Vom Schwimmen, Baden und allen Aktivitäten im oder am Wasser wird dringend abgeraten. Gelbe Flagge : Sie weist auf Gefahr hin. Sie wird gehisst, wenn das Wasser riskante Bedingungen aufweist. Vom Schwimmen, Baden und anderen Wasseraktivitäten wird abgeraten. Wer dennoch ins Wasser geht, sollte besonders vorsichtig und aufmerksam sein.

: Sie weist auf Gefahr hin. Sie wird gehisst, wenn das Wasser riskante Bedingungen aufweist. Vom Schwimmen, Baden und anderen Wasseraktivitäten wird abgeraten. Wer dennoch ins Wasser geht, sollte besonders vorsichtig und aufmerksam sein. Orange Flagge (Windsack): Der Windsack warnt vor ablandigem Wind und zeigt an, dass die Nutzung von (aufblasbaren) Schwimmhilfen auf dem Wasser unsicher ist.

(Windsack): Der Windsack warnt vor ablandigem Wind und zeigt an, dass die Nutzung von (aufblasbaren) Schwimmhilfen auf dem Wasser unsicher ist. Lila Flagge : Signalisiert Wasserverschmutzung oder gefährliche Meerestiere.

: Signalisiert Wasserverschmutzung oder gefährliche Meerestiere. Weiße Flagge mit blauem Fragezeichen : Dieses Zeichen weist darauf hin, dass ein Kind gefunden wurde, das seine Eltern oder Erziehungsberechtigten vermisst.

: Dieses Zeichen weist darauf hin, dass ein Kind gefunden wurde, das seine Eltern oder Erziehungsberechtigten vermisst. Schwarz-weiß karierte Flagge: Wassersport ist erlaubt.

Wann du die neuen Flaggen bei einem Ausflug von NRW nach Holland tatsächlich siehst, bleibt allerdings abzuwarten.