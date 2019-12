NRW: Heftiger Unfall am frühen Morgen – Fahrbahn gesperrt, Person schwerverletzt

Schlimmer Unfall am frühen Dienstagmorgen in NRW: Kurz vor 6.30 Uhr ist auf der Bundesstraße B 515 in Menden (Sauerland) ein Auto in den Gegenverkehr geraten.

Dort krachte der Wagen mit zwei weiteren Fahrzeugen zusammen. Eine Person wurde dabei schwer verletzt.

NRW: Stau auf Bundesstraße nach heftigem Unfall

Die Feuerwehr ist am Morgen am Unfallort mit der Bergung beschäftigt. Benzin und Öl waren zudem ausgetreten, die Flüssigkeiten werden nun abgestreut.

Der Verkehr staut sich auf der Bundesstraße.