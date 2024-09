NRW: Grenzkontrollen schon gescheitert? „So naiv kann doch niemand sein“

Nach einer Woche hatten Experten für die Grenzkontrollen in NRW eine erste Bilanz gezogen. Und die fiel bereits negativ aus. Seit Montag (16. September) kontrolliert die Bundespolizei gemeinsam mit der Bereitschaftspolizei an den Grenzen zu den Niederlanden und Belgien.

Demnach konnten allein in der ersten Woche bei 180 unerlaubten Einreisen im Westen 100 Personen bei Grenzkontrollen festgenommen worden. Auch wenn die Zahlen auf den ersten Blick positiv erscheinen, schlugen Experten Alarm. Denn die Kontrollen sollen in NRW lückenhaft ausfallen, Schleuserbanden hätten bereits Schlupflöcher gefunden, der Begegnung mit der Polizei zu entgehen. Mehr dazu liest du hier >>>.

Doch jetzt machen sich auch unter Lesern von DER WESTEN kritische Stimmen breit. Sind die Grenzkontrollen in NRW schon jetzt gescheitert?

Grenzkontrollen in NRW zum Scheitern verurteilt?

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte die Kontrollen nicht nur in NRW, sondern an allen deutschen Grenzen angeordnet. Gut ein halbes Jahr soll die Maßnahme zunächst andauern. Damit wolle man die Zahl unerlaubter Einreisen stärker eindämmen. Schon im Vorfeld befürchteten Pendler und Unternehmen an den deutsch-niederländischen und deutsch-belgischen Grenzen verheerende Auswirkungen für die Wirtschaft und Folgen für den Verkehr.

Bislang haben sich diese Befürchtungen nicht bestätigt. Allerdings scheinen die Grenzkontrollen im Westen noch zu lückenhaft, sodass Kriminelle aus dem Ausland nach wie vor leichtes Spiel haben. Auf Facebook werden jetzt bereits Kritiker laut, die das bereits befürchtet hatten. „Ja das war doch klar, dass die sich andere Wege suchen“, wird so etwa eine Frau deutlich. Auch ein anderer meint: „Was wurde denn erwartet ? So naiv kann doch niemand sein zu glauben, dass man absichtlich in Grenzkontrollen fährt.“

„Von welchen Grenzkontrollen ist hier die Rede?“

„Ach nee ?! Hatte ernsthaft jemand geglaubt, dass sich illegale Migration durch Grenzkontrollen stoppen lässt?“, äußert auch eine weitere Facebook-Nutzerin ihre Bedenken.

Noch mehr News zum Thema:

Dass die Grenzkontrollen in NRW noch zu lückenhaft sind, können viele Pendler und Touristen in den Niederlande schon jetzt bestätigen. „Sind gestern von Zeeland zurückgefahren…null Grenzkontrollen gesehen“, „Wir aus Venlo, waren auch keine Grenzkontrollen, nicht mal Zoll oder Polizei gesehen“ oder „Von welchen Grenzkontrollen ist hier die Rede? Am Wochenende in den Niederlanden gewesen, weit und breit keine Kotrollen, nicht mal Polizei oder sonstiges gesehen“ – Reaktionen wie diese in der Kommentarspalte sprechen für sich.