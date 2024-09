NRW: Frau macht Entdeckung auf Friedhof – sie kann nicht tatenlos zusehen

Normalerweise sind Friedhöfe ein ruhiger Ort, an dem man Verstorbenen ihren letzten Respekt erweist und ihrer gedenkt.

Doch was eine Frau auf einem Friedhof in NRW beobachtete, hatte ganz und gar nichts mit den Toten zu tun. Ganz im Gegenteil. Stattdessen setzte sie sich dafür ein, das Leben einer neuen Bekanntschaft deutlich zu verbessern.

NRW: Frau freundet sich mit Friedhofskater an

Denn die besagte Frau ist von Beruf Tierpflegerin und hat daher ein ganz besonders großes Herz für unsere vierbeinigen Freunde. Dementsprechend fiel ihr auch sofort ein cremefarbener Kater auf, der stetig auf dem Friedhofsgelände umher streunte.

Über mehrere Wochen begegneten sich die Tierpflegerin und der Kater, der Nico getauft wurde, immer wieder auf dem Friedhof. Die Frau brachte ihm immer wieder Futter und Leckerchen mit, entwickelte eine Beziehung zu der Samtpfote.

Mehr News:

Doch nach einiger Zeit wurde der Tierpflegerin klar, dass es so nicht weitergehen konnte und es für Nico am besten wäre, wenn er den Friedhof gegen ein festes Zuhause bei liebevollen Haltern eintauschen könnte.

Findet Nico ein neues Zuhause?

Also fing sie den Kater ein und brachte ihn im Januar 2024 ins Tierheim Düsseldorf. Dort wurde Nico erst einmal wegen seines Katzenschnupfens behandelt, den er mittlerweile auskuriert hat – und nun hofft man, ein neues Zuhause für ihn finden zu können.

Das Tierheim schätzt Nico auf 8 bis 10 Jahre, er ist kastriert – und nach anfänglicher Schüchternheit mittlerweile äußerst verschmust, wie sich herausstellt.

„Nico ist mit anderen Katzen verträglich, braucht sie aber nicht in seinem Leben“, heißt es in der WDR-Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“. „Der Kater sollte in ein ruhiges Zuhause vermittelt werden. Gerne mit Freigang oder einem Balkon.“