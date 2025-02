Valentinstag: Romantischste Stadt in NRW gekürt – es ist nicht Monschau oder Düsseldorf

Rote Rosen stehen an jeder Ecke, schmachtende Blicke werden ausgetauscht: Am 14. Februar liegt wieder Liebe in der Luft, denn der Valentinstag steht vor der Tür. Während sich einige Romantiker zum Treffen in den eigenen vier Wänden verabreden, wagen andere lieber einen Städtetrip. Anlaufstellen gibt es schließlich viele. Paris gilt als Stadt der Liebe, Venedig lockt mit verträumten Gondelfahrten.

Doch welche Stadt in NRW ist eigentlich die perfekte Kulisse für Liebespaare?

NRW schaut in die Röhre

In welcher Stadt liegt Liebe in der Luft und wo solltest du lieber kein Date vor Ort planen? Das Reiseunternehmen TUI hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesen Fragen auf die Spur zu gehen. Betrachtet wurden die 50 größten Städte Deutschlands – und wie sich herausstellt, kann Paris als Stadt der Liebe einpacken! Denn tatsächlich hat sich Saarbrücken als überraschender Spitzenreiter den ersten Platz auf dem Treppchen gesichert. Von einem Score von 100 Punkten erreichte die Saarland-Stadt satte 60 Punkte.

Ermittelt wurde die Platzierung mithilfe einer Untersuchung aus Date-Freudigkeit, 3-Gänge-Menü, Gourmet-Restaurants und Freizeitaktivitäten wie etwa Kino und Theatermöglichkeiten. Leipzig belegt mit kulturellem Reichtum und Outdoor-Möglichkeiten Platz zwei und erzielt 56 Punkte. Stuttgart kommt dank einer gelungenen Mischung aus Events und Gourmet-Optionen mit 53 Punkten auf den dritten Platz.

Doch bleiben NRW-Städte etwa auf der Strecke?

NRW: Hier turtelt man am meisten

In NRW punkten so einige Städte – egal ob mit kulinarischen Angeboten oder spannenden Attraktionen. Wenn es jedoch ums Thema Romantik geht, schneiden Städte im Bundesland eher mau ab. Der sechste Platz im Ranking geht immerhin noch an Köln, Düsseldorf kann sich den zehnten Platz einfahren. Dabei punktet letztere Stadt vor allem mit Gourmet-Möglichkeiten. Alle Feinschmecker sollten ihren Weg dementsprechend dorthin antreten.

In Köln hingegen kommen Kulturbegeisterte voll und ganz auf ihre Kosten. Egal ob Theater, Kino oder Eventdichte – die NRW-Stadt hat einiges zu bieten.

Aber wo auch immer du denn Valentinstag verbringst – am Ende zählt nicht nur der Ort, sondern auch die Person an deiner Seite. Und nicht vergessen: Auch das Solo-Date kann zur charmanten Erfahrung werden.