NRW an der Spitze: In dieser deutschen Stadt leben Rentner besser als in jeder anderen

Raus aus dem elterlichen Nest und rein ins neue Leben! Viele Menschen fragen sich, wohin sie ziehen sollen, wenn sie zum ersten Mal eine eigene Wohnung beziehen. Schließlich muss nicht nur das Angebot stimmen, sondern auch die Lage.

Aber nicht nur viele junge Menschen beschäftigen sich mit diesem Thema, auch Rentner überlegen sich immer wieder, wo sie sich niederlassen sollen, wenn sie nach der Arbeit und all dem Stress die Zeit in Ruhe genießen wollen. Und da dürften die älteren Herrschaften in NRW reichlich fündig werden.

NRW: Welche Stadt ist am besten für Rentner geeignet?

Warum? Nun ja, schließlich bietet nicht nur Köln zahlreiche Highlights, sondern auch Essen, Bottrop und viele mehr. Aber weniger die Kneipen stehen im Vordergrund, nein, vielmehr ist die Gesundheitsversorgung und das gesellige Beisammensein wichtig.

+++ Ruhrbahn Essen: Schlechte Nachrichten für Passagiere – jetzt ist Geduld gefragt +++

In welchen Städten es sich als Ruheständler in Deutschland wohl am besten leben lässt, hat jetzt der Online-Arzneimittelhändler Deutsche Medz untersucht. Dazu wurden die 30 einwohnerstärksten deutschen Städte nach unterschiedlichen Faktoren wie Anzahl der verfügbaren Ärzte, Kriminalitätsrate, Lebenshaltungskosten sowie Lebensqualität und Qualität des Gesundheitssystems bewertet.

Münster, Dresden oder Essen? Welche Stadt belegt Platz 1?

Nun stehen die Platzierungen fest und Trommelwirbel: Zwei der Top 3 kommen aus NRW! Welche das sind? Nun, zunächst einmal Platz 3 – und der geht an Essen im Ruhrgebiet. Das liegt nicht nur an der Lebensqualität, sondern auch am hohen Anteil der über 60-Jährigen. Immerhin leben rund 28 Prozent von ihnen in der NRW-Stadt.

Platz zwei hingegen geht an Dresden. Aber welche andere Stadt in NRW gewinnt und holt sich die Krone? Es ist Münster! Die Stadt punktet laut „t-online“ vor allem mit einem starken Gesundheitssystem und einem hohen Anteil an Grünflächen.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

Apropos: Münster hat auch einen tollen Zoo. Aber ausgerechnet der musste jetzt die Reißleine ziehen – logisch, dass die Besucher über diese Entscheidung maßlos enttäuscht sind. Was in der NRW-Institution passiert ist? Das kannst du HIER nachlesen.