NRW: Frau öffnet Eierkarton und schlägt sofort Alarm – doch jede Hilfe kommt zu spät

Immer wieder machen Menschen in NRW erstaunliche Funde an ungewöhnlichen Orten. DAMIT rechnete eine Frau allerdings nicht, als sie einen Eierkarton öffnete. Leider kam jegliche Hilfe zu spät…

Bei dieser Geschichte können Tierfreunde nur mit dem Kopf schütteln. Dass hilflose Tiere von ihren Haltern ausgesetzt werden, ist traurigerweise inzwischen keine Seltenheit mehr. Trotzdem ist es immer wieder ein Schock für Mitarbeiter in den Tierheimen in NRW, wenn ein solch schrecklicher Fund gemacht wird. Dieses Mal konnte dem armen Tier leider nicht mehr geholfen werden.

NRW: Eierkarton-Fund macht sprachlos

Als eine Frau in der Merheimer Heide, einem Naherholungsgebiet in Köln in NRW, einen Eierkarton fand, dachte sie sich wahrscheinlich nichts Weiteres dabei. Ein Blick in den Eierkarton zeigte allerdings Schreckliches. Denn in dem Karton befand sich eine kleine Schildkröte, die allem Anschein nach von ihren Besitzern ausgesetzt worden war.

Das Tierheim Köln-Dellbrück berichtet in einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform Facebook von dem Vorfall. Die Finderin machte sich wohl sofort auf den Weg, um die kleine Schildkröte in dem NRW-Tierheim abzugeben, „aber als sie im Tierheim ankam, war die kleine Kröte bereits verstorben.“ Ein Schock für alle Tierfreunde!

„Nicht mehr zu ertragen“

Die Facebook-Nutzer in den Kommentaren können die Tat nicht fassen. „Es gibt nicht eine Tierart, die vor menschlicher Grausamkeit sicher ist! Lebewesen als Wegwerfartikel einer oberflächlichen, empathielosen Gesellschaft. Nicht mehr zu ertragen“, gibt eine Userin ihrem Ärger Ausdruck. Eine andere fragt sich, „wie lange das arme Tier wohl gelitten hat.“ „Es gibt so abscheuliche Menschen“, wütet eine weitere Tierfreundin über den Fund in NRW.