NRW-Stadt ändert Müll-Regeln – plötzlich gibt es diese neue Tonne

Neues Jahr, neue Tonne: So lautet das Motto von Düsseldorf (NRW). Die Stadt hat ihre Müll-Regeln geändert. Du solltest sie kennen.

Seit Neujahr gibt es die „Gelbe Tonne“ in Düsseldorf (NRW) in ihrer bisherigen Form nicht mehr. Die Änderung betrifft die gesamte Stadt. Alles, was du bisher in der gelben Tonne geworfen hast, gehört ab sofort in die Wertstofftonne, wie die „Rheinische Post“ berichtet.

Auf Düsseldorfer warten Änderungen, was Müll betrifft

Dazu zählen Verpackungsmaterialien aus Plastik, Metall und Verbundstoffen. In die neue Wertstofftonne kommen ab sofort auch „stoffgleiche Nichtverpackungen“ – das sind beispielsweise Abfälle aus Metall oder Kunststoff. Unter anderem Restmüll, Elektroschrott und Textilien gehören allerdings nicht in die Wertstofftonne. Doch das ist nicht die einzige Müll-Änderung, welche auf die Düsseldorfer wartet.

Auch bei der Altpapier-Tonne kommt eine Änderung für die Bürger hinzu – allerdings erst am 1. April 2025. Dann wird die Tonne statt alle zwei, jede Woche entleert. So soll das Überquellen der Tonnen vermieden werden. Und auch die Biotonne soll häufiger geleert werden – ebenfalls wöchentlich statt alle 14 Tage. Aber: Im Dezember, Januar und Februar bleibt es bei einer Leerung alle zwei Wochen.

++ NRW: Frau will ein letztes Mal zum Weihnachtsmarkt – es ist ein Abschied für immer ++

Neuer Zahlungsweg

Neuerung in puncto Bezahlung: Die Stadt erhebt selbst die Gebühren für Müllabfuhr und Straßenreinigung. Die Gebührenbescheide für das Jahr 2025 werden im Januar von der Stadt verschickt. Auch das Inkassoverfahren wird dann von der Stadt durchgeführt. Deswegen ändert sich für dich der Zahlungsweg. Wenn du bisher per Lasteneinzugsverfahren gezahlt hast, musst du jetzt neue SEPA-Mandate (Einzugsermächtigungen) erteilen.

Mehr News:

Die bisherige Möglichkeit für registrierte Kunden, sich Gebührenbescheide im Portal (bisher der Awista GmbH) herunterzuladen, gibt es nicht mehr. Die Stadt bereitet aktuell ein vergleichbares Portal für die städtische Homepage vor.