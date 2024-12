NRW: Unfall-Tragödie! Frau (40) geht über die Straße und wird totgefahren

Eine furchtbare Unfall-Tragödie hat sich am Montagnachmittag (9. Dezember) in NRW zugetragen. In einer beschaulichen Wohnsiedlung, direkt am Rand einer Parkanlage, wollte eine jährige Frau über die Straße gehen. Plötzlich kam ein Auto und erfasste die 40-Jährige.

Rettungskräfte konnten der Fußgängerin nicht mehr helfen. Die Frau starb noch am Unfallort.

NRW: Unfallfahrerin (37) erleidet Schock

Der dramatische Unfall hat sich am Montag gegen 17.15 Uhr in Dinslaken (NRW) am Niederrhein zugetragen. Wie die zuständige Kreispolizeibehörde Wesel berichtet, befuhr eine 37-jährige Frau aus Dinslaken zunächst mit ihrem Pkw einen Stichweg der Dorotheenstraße und bog dann nach links auf die Dorotheenstraße in Fahrtrichtung Industriestraße ab. Die Dorotheenstraße ist eine ruhige Straße. Direkt daneben befindet sich die Freizeitanlage Lohberg, ein Park mit Spielplatz, großen Wiesen und einer Skater-Anlage.

In Höhe der Hausnummer 102 wollte zu dieser Zeit eine 40-jährige Fußgängerin aus Dinslaken die Fahrbahn der Dorotheenstraße überqueren. Das Auto der 37-Jährigen erfasste die 40-Jährige. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlag die Frau noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Die 37-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock. Der Rettungsdienst musste sie in ein Krankenhaus bringen.

Polizei mit dringender Bitte

Für die Unfallaufnahme wurde ein spezielles Unfallaufnahme-Team der NRW-Polizei aus Essen hinzugezogen. Polizeibeamte leiteten den Verkehr an der Unfallstelle ab. Der Pkw der Unfallfahrerin wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

Zeugen, die Angaben zum Hergang des Unfalls machen können, sind aufgefordert, sich auf der Polizeiwache in Dinslaken (NRW) unter der Telefonnummer 02064/622-0 zu melden.