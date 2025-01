Bluttat in NRW: Mann in den Kopf geschossen ++ Teenager stellt sich der Polizei

Brutale Auseinandersetzung am Samstagnachmittag (4. Januar) in Detmold. Nach Angaben der Polizei Bielefeld sind zwei Personengruppen gegen 14.40 Uhr in der NRW-Stadt aneinandergeraten. Der Streit in der Bachstraße sollte blutig enden.

Einem Detmolder wurde ins Gesicht geschossen. Dabei erlitt der 43-Jährige lebensgefährliche Verletzungen. Der Mann ist am Sonntagabend (5. Januar) seinen Verletzungen erlegen. Einer der Streithähne rammte einem 19-Jährigen, bei dem es sich um den Schützen handeln soll, zudem ein Messer in den Oberkörper.

NRW: Polizei jagte Teenager nach Bluttat

Der Teenager erlitt dabei schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Beide Opfer des Streits kamen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Laut den Ermittlern waren insgesamt wahrscheinlich fünf Personen in die Auseinandersetzung in der NRW-Stadt verwickelt. Einer davon ist auf der Flucht. Die Polizei Bielefeld jagte den mutmaßlichen Beteiligten (19) mithilfe eines Fahndungsfotos – bis sich dieser am Montagnachmittag (6. Januar) selbst stellte.

Bei der Suche nach dem geflohenen Beteiligten setzte die Polizei einen Hubschrauber ein. Doch zunächst ohne Erfolg. Der 19-Jährige war zwei Tage lang auf der Flucht. Die Polizei bat die Bevölkerung um Hinweise, warten aber zugleich: „Sprechen Sie den Tatverdächtigen nicht an, da dieser möglicherweise bewaffnet ist, sondern informieren Sie umgehen die Polizei unter 110!“

19-Jähriger stellt sich der Polizei

Nach der Tat an der Bachstraße in Detmold leitete eine Mordkommission umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem 19-Jährigen ein, da ihm eine Beteiligung an dem Tötungsdelikt vorgeworfen wird. Am Montag gegen 17.30 Uhr stellte sich der junge Mann nach den intensiven Fahndungsmaßnahmen im Beisein seines Rechtsanwalts der Polizei in Lippe. Das teilte die Polizei Bielefeld wenig später mit. Gegen den 19-jährigen mutmaßlichen Schützen wurde ein Haftbefehl wegen Mordes erlassen.

Der Leiter der Mordkommission, Kriminalhauptkommissar Moritz Rawe, bedankt sich bei der Öffentlichkeit für die Hinweise und die Mithilfe bei der Suche nach dem 19-Jährigen.