NRW: Clan-Mitglied (28) gefasst - DAS hat er noch 10 Stunden vorher gemacht

NRW: Ein mutmaßlicher Straftäter mit Verbindung zur Clan-Kriminalität in Düsseldorf wurde am Flughafen Frankfurt festgenommen. Außerdem wurde seine Wohnung durchsucht.

Düsseldorf. Erst landete er am Flughafen, dann im Knast! Am Flughafen in Frankfurt ist der Bundespolizei ein 28-jähriger Mann aus Langenfeld (NRW) in die Hände gegangen, der in Verbindung zur Clan-Kriminalität im Raum Düsseldorf stehen soll.

NRW: Clan-Mitglied kommt aus Urlaub und wird direkt am Flughafen verhaftet

Nach aufwendigen Ermittlungen der Kriminalpolizei Düsseldorf und des Landeskriminalamts NRW konnte ein Haftbefehl gegen den 28-Jährigen ausgestellt werden. Die Vorwürfe: Gefährliche Körperverletzung sowie der Verdacht des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Als der Mann am Flughafen verhaftet wurde, kam er gerade aus seinem Karibik-Urlaub zurück. Jetzt wartet zunächst einmal eine etwas weniger unangenehmere Umgebung auf ihn: Zur Zeit befindet sich der Mann in Haft.

Die Ermittlungen dauern an.