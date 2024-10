Bochumer Familie bekommt Besuch von RTL2 – der Grund ist zutiefst traurig

Ein Keller ist ja häufig kein Wohnraum, sondern ein Lagerraum – kein Wunder, dass ihn viele beim Aufräumen oft vernachlässigen. So sammelt sich mit der Zeit alles an, was normalerweise im Müll landet.

Das weiß auch eine Familie aus Bochum (NRW), die nicht nur Schallplatten, Spiele, Bücher, Haushaltsgeräte und Deko im Keller stapelte, sondern auch jede Menge Elektrogeräte. Doch jetzt haben sie sich Hilfe geholt, wie die „WAZ“ berichtet – der Anlass ist herzzerreißend.

NRW: Trödeln und Aussortieren – RTL2 hilft beim Entrümpeln

„Er hat wirklich unheimlich viel angesammelt“, betonte Martina Schmidt. Damit meinte sie nicht ihre ganze Familie, sondern ihren Mann. Ihre Entrümpel-Lösung? Ein Flohmarkt! Für die Aufräumaktion rief sie nicht nur einen Hausflohmarkt ins Leben, nein, sie holte sich auch die Trödeltruppe von „RTL2“ mit ins Boot.

Die Idee dazu hatte ihr Sohn, der schon lange wusste, dass sein Vater ein leidenschaftlicher Sammler ist. Doch bevor der Flohmarkt überhaupt starten konnte, wurde drei Tage lang entrümpelt und sortiert, was der Keller hergab. Schließlich muss entschieden werden, was behalten werden kann und was verkauft werden soll.

„Er war lungenkrank“: Martina Schmidt spricht über ihren verstorbenen Ehemann

Und offensichtlich war der Flohmarkt in NRW ein voller Erfolg! Viele Trödler konnten ein begehrtes Stück erwerben. Doch Bernd, so der Name des Ehemannes und Vaters, konnte sich über das rege Kaufen und Verkaufen nicht freuen.„Mein Mann Bernd ist im März dieses Jahres verstorben, er war lungenkrank“, klärte Schmidt auf.

Die Aktion sollte aber nicht nur anderen Menschen mit Bernds Sachen eine Freude machen, sondern hatte auch einen Sinn für seinen Sohn.