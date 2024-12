NRW-Stadt hat die besten Ärzte Deutschlands – es ist nicht Düsseldorf!

Schnupfen, Husten, Bauchschmerzen oder andere Beschwerden – für viele Menschen ist der Gang zum Arzt unumgänglich. Eine Entscheidung, die nicht nur mit viel Zeitaufwand, sondern auch mit Stress verbunden ist. Schließlich muss man sich erst einmal entscheiden, zu welchem Arzt man gehen soll und welche Praxis die richtige für einen ist.

Aber apropos Entscheidung – jetzt hat ein Ranking entschieden. HIER gibt es die besten Ärzte in Deutschland. Warst du schon mal da?

NRW: Es ist entschieden – HIER gibt es die besten Ärzte

So hat sich „Lebenskraftpur“ die Aufgabe gestellt, über 800.000 Online-Bewertungen zu Ärzten und komplementärmedizinischen Angeboten in den 50 größten Städten Deutschlands auszuwerten und unter die Lupe zu nehmen. Das Ergebnis? Mehr als eindeutig. Und wie sollte es anders sein: Eine Stadt aus NRW hat die Krone auf und führt das Ranking an.

Aber nicht nur das – immerhin sind auch weitere NRW-Städte unter den Top 5! Da kann man allen Städten und Angeboten nur herzlich gratulieren. Aber wer ist die glückliche Gewinnerstadt? Nun, auf Platz fünf liegen Münster und Stuttgart mit jeweils 4,18 Sternen, auf Platz vier folgt Erfurt mit 4,19 Sternen.

Den dritten Platz belegt Frankfurt mit 4,21 Sternen und Trommelwirbel – Platz zwei geht an Bielefeld (4,25 Sterne). Und jetzt ist es an der Zeit, den Sieger unter allen Städten zu küren – Bochum ist mit der Höchstwertung von 4,3 Sternen Spitzenreiter in Deutschland. Herzlichen Glückwunsch!

Mülheim an der Ruhr und Düsseldorf: NRW-Städte fallen durch

So gut Bochum abschneidet, so schlecht schneidet eine andere Stadt in NRW ab. Es sind die Praxen in Wiesbaden (3,92 Sterne), Wuppertal (3,9 Sterne), Oldenburg, Mülheim an der Ruhr (jeweils 3,89 Sterne), Düsseldorf (3,88 Sterne) und auch Ludwigshafen (3,87 Sterne).

Jetzt weiß man wenigstens, welche Stadt in der Rangliste ganz oben steht. Das erleichtert die Entscheidung, zu welchem Arzt man geht.