NRW: Bluttat auf Parkplatz ++ Mann in Lebensgefahr ++ Hubschrauber-Einsatz

Brutaler Angriff auf einem Mann (26) am Mittwochabend (12. Oktober) in NRW. Eine Frau rief gegen 22 Uhr die Polizei wegen eines vermeintlichen Raubüberfalls auf einen Parkplatz in der Straße „In der Hardt“ in Bocholt (NRW).

Als die Einsatzkräfte am Einsatzort eintrafen, trafen sie auf Opfer. Der Mann lehnte mit augenscheinlich schweren Verletzungen an seinem Wagen. Die Beamten verständigten den Rettungsdienst, der den 26-Jährigen vor Ort notdürftig versorgte. Anschließend kam er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Der Angreifer ist auf der Flucht.

NRW: Mann lebensgefährlich verletzt – war es ein Bekannter?

Auf der Suche nach dem Täter hat die Polizei eine Mordkommission eingerichtet. Die hat bereits eine erste Spur: „Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 26-Jährige auf dem Parkplatz ein Treffen mit einer Bekannten vereinbart haben“, erklärte der Leiter der Mordkommission Frank Schneemann.

Der 26-Jährige sei auf dem Parkplatz aus dem Nichts heraus angegriffen und dabei lebensgefährlich verletzt worden, teilte Schneemann mit. Ob der Angreifer dabei eine Waffe genutzt habe und welche Verletzungen der 26-Jährige davongetragen hat, wollte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Münster auf Nachfrage von DER WESTEN aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Eine gute Nachricht: „Das Opfer ist mittlerweile außer Lebensgefahr“, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstagmittag.

Polizei bittet um Hilfe in NRW

Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. Man stehe noch ganz am Anfang der Ermittlungen, so die Behörden. Deshalb bittet die Ermittler aus NRW um Hilfe aus der Bevölkerung. Hast du etwas zur Tatzeit im Bereich des Tatorts in Bocholt gesehen? Oder kannst du eventuell Hinweise geben, die zur Ergreifung des Täters führen? Dann melde dich bitte bei der Polizei unter der Nummer: 0251 275-0.

