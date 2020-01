Bei einem schrecklichen Unfall in NRW ist in der Nacht eine junge Frau ums Leben gekommen. (Symbolbild)

NRW: Schreckliches Unglück in der Nacht ++ 20-Jährige stirbt ++ Zwei weitere Frauen schwer verletzt

Bielefeld. Tödlicher Tragödie am späten Mittwochabend in NRW: Gegen 22:45 Uhr hat eine Autofahrerin (21) aus Warendorf in Bielefeld die Kontrolle über ihren Ford Fiesta verloren.

Das Auto kam von der Straße ab und krachte gegen einen Baum. Bei dem Unfall in NRW zogen sich die 21-Jährige und ihre Beifahrerin schwere Verletzungen zu. Für eine weitere Beifahrerin (20) sollte jede Hilfe zu spät kommen.

Tödlicher Unfall in NRW: Frau (20) stirbt nach Überholmanöver

Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei Bielefeld hatte die 21-Jährige auf der Spenger Straße in Fahrtrichtung Jöllenbeck ein anderes Fahrzeug überholt.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Kleinwagen dann rechts von der Straße ab. Dort krachte der Wagen mit voller Geschwindigkeit gegen einen Baum.

Rettungskräfte reanimieren 20-Jährige

Rettungskräfte eilten sofort zum Unfallort in NRW und kümmerten sich um die Verletzten. Besonders schlimm hatte es die 20-jährige Mitfahrerin erwischt. Sie musste noch vor Ort von einem Notarzt reanimiert werden - zunächst mit Erfolg.

Genau wie die beiden anderen schwer verletzten Frauen wurde sie anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Dort erlag die die 20-Jährige in der Nacht ihren lebensgefährlichen Verletzungen.

Straße gesperrt - Polizei ermittelt

Der Bereich um die Unfallstelle herum wurde von der Polizei im Zuge der Rettungs- und Bergungsarbeiten weiträumig abgesperrt. Die Polizei sicherte die Beweise und muss nun die genaue Unfallursache ermitteln.

Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. (ak)