NRW: Ausflugstipps für Naturliebhaber – diese Traumorte musst du gesehen haben

NRW ist ein Schmelztiegel der Kultur und Natur. Jedes Jahr lockt das bevölkerungsreichste deutsche Bundesland zahlreiche Touristen an. Ob Kölner Dom, Industrieromantik im Ruhrgebiet oder deutsche Geschichte zum Anfassen in Bonn. Die Vielfalt an Attraktionen lässt keine Wünsche offen.

NRW: Die größten Naturwunder

Doch NRW hat noch weit mehr zu bieten. Dazu zählen auch regelrechte Naturwunder. Hier erfährst du, welche Highlights du bei deinem nächsten Ausflug ins Grüne unbedingt ansteuern musst.

1. Neandertal bei Düsseldorf

Einen Einblick in die Ursprünge der Menschheit gewährt das Neandertal im Kreis Mettmann. Besucher können auf den Spuren der Neandertaler wandeln und vieles über die prähistorische Besiedlung dieser Region nahe Düsseldorf erfahren. NRW hat somit eine wichtige Rolle in der Erforschung der menschlichen Evolution inne.

Auf den Spuren der Menschheitsgeschichte im Neanderthal-Museum. Foto: IMAGO/Panthermedia

2. Kluterthöhle Ennepetal

Eines der unterirdischen Wunder NRWs ist die Kluterthöhle in Ennepetal. Diese beeindruckende Kalksteinhöhle mit ihren bizarren Stalaktiten und Stalagmiten ist ein unterirdisches Labyrinth, das sowohl für Wissenschaftler als auch für Höhlenbegeisterte faszinierend ist. NRW kann mit Stolz von einem der größten Höhlensysteme Deutschlands berichten, das in Ennepetal erkundet werden kann.

Führung durch die Kluterthöhle in Ennepetal. Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Bruchhausener Steine im Sauerland

In NRW findet sich auch das Sauerland mit seinen Naturschönheiten, darunter die Bruchhausener Steine. Diese beeindruckende Gruppe von Steinformationen mit einer Höhe von bis zu 92 Metern ist sowohl geologisch als auch kulturhistorisch bedeutsam. NRW bietet hier ein eindrucksvolles Naturerlebnis, das zum Wandern und Entdecken einlädt.

Die Bruchhausener Steine im Sauerland. Foto: IMAGO/Zoonar

Externsteine im Teutoburger Wald

NRW präsentiert auch monumentale Naturdenkmäler wie die Externsteine im Teutoburger Wald. Diese markanten Sandsteinfelsformationen, umgeben von Mythen und Legenden, bieten einen unvergleichlichen Anblick und ziehen zahlreiche Besucher an. NRW bewahrt hier ein Stück Geschichte, denn die Externsteine waren bereits in der Steinzeit von Bedeutung.

Mystische Felsformation: Die Externsteine im Teutoburger Wald. Foto: IMAGO/Sabine Gudath

Attahöhle und Dechenhöhle im Sauerland

Neben der Kluterthöhle in Ennepetal kannst du in NRW außerdem die Höhlenwelten der Attahöhle und Dechenhöhle erforschen. Diese Tropfsteinhöhlen im Sauerland verzaubern mit einzigartigen Gesteinsformationen und sind ein lehrreiches Ausflugsziel für Familien und Geologie-Interessierte.

Traumhafte Tropfsteine in der Attahöhle im Sauerland. Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Nationalpark Eifel

In die Höhe geht es im Gegensatz dazu im Nationalpark Eifel. Mit seiner beeindruckenden Vielfalt an Flora und Fauna ist dieser Park ein Muss für Naturliebhaber. NRW schützt in diesem Gebiet Lebensräume vieler bedrohter Arten und schafft einen Raum der Ruhe und Entspannung.

Traumhaftes Panorama im Nationalpark Eifel. Foto: IMAGO/CHROMORANGE

Es gibt also einige natürliche Schätze in NRW zu entdecken. Worauf wartest du noch?

