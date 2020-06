Fichten in einem Wald in NRW. (Symbolfoto)

NRW: Arbeiter fällen Bäume – sie können nicht glauben, was sich dahinter versteckt

Nachrodt-Wiblingwerde. In einem Wald im Sauerland in NRW haben Arbeiter Hunderte Fichten gefällt. Die Bäume in Nachrodt-Wiblingwerde waren vom Borkenkäfer befallen.

Was sich im Wald in NRW hinter den Fichten versteckte, brachte die Arbeiter zum Staunen.

NRW: Geheimnisvoller Bruchsteinturm im Wald entdeckt

Wie das Online-Portal „come-on“ berichtet, entdeckten die Arbeiter einen geheimnisvollen Bruchsteinturm hinter den Fichten. Ähnliche Gebäude soll es auch an anderen Orten in der Gemeinde geben.

Doch was steckt dahinter?

Gefällte Fichten. (Symbolfoto) Foto: imago images / Manngold

Nachfrage bei der Bürgermeisterin

Das Online-Portal „come-on“ fragte bei der Bürgermeisterin von Nachrodt-Wiblingwerde nach. „Das sind Hochbehälter der Stadtwerke“, weiß Birgit Tupat. Mehr kann die Bürgermeisterin dazu allerdings nicht sagen.

---------------------------------------

Das ist Nachrodt-Wiblingwerde:

Nachrodt-Wiblingwerde ist eine Gemeinde in NRW

Sie liegt im Sauerland und gehört zum Märkischen Kreis

Nachrodt-Wiblingwerde hat 6.573 Einwohner

---------------------------------------

Hochbehälter sicherten Trinkwasserversorgung

Der Technische Leiter der Stadtwerke hat genauere Infos. „Mit den Hochbehältern wurde über Jahre die Trinkwasserversorgung in der Gemeinde gesichert“, erklärt Thomas Armoneit. Die Behälter seien gebaut worden, als Nachrodt-Wiblingwerde an die Wasserversorgung angeschlossen wurde.

Damals wurde in den Bruchsteintürmen Wasser gespeichert, um das Ungleichgewicht der Abnahme zu regulieren. Heutzutage haben sie meist keine Funktion mehr. (nr)