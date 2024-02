Neues Deutschlandticket in NRW – das müssen Pendler jetzt wissen

Seit fast einem Jahr gibt es das Deutschlandticket für 49 Euro in Deutschland und NRW zu kaufen. Der teure Nachfolger vom beliebten 9-Euro-Ticket gehört für viele Pendler mittlerweile zum Alltag – Studenten profitierten allerdings bisher eher nicht von dem Deutschlandticket.

Bereits im Herbst 2023 hatten Bund und Länder deshalb beschlossen, ein günstigeres Ticket für die insgesamt rund drei Millionen Studenten einzuführen. Das Ticket soll auf dem aktuellen Deutschlandticket basieren und somit im gesamten öffentlichen Nahverkehr genutzt werden können.

Neues Deutschlandticket in NRW kommt zum 1. März – aber nicht überall

Das neue Deutschlandticket für Studenten startet bereits zum Freitag (1. März) an den ersten Hochschulen in NRW und wird zum ermäßigten Preis von 29,40 Euro zu haben sein. Einen einheitlichen Starttermin für alle Hochschulen und Universitäten kann es aufgrund unterschiedlicher Semesterzeiten nicht geben – bei den meisten Einrichtungen beginnt das Sommersemester in der Regel allerdings zum 1. April.

Einige Hochschulen stecken aber auch noch in Verhandlungen zu dem Ticket, zudem werden wohl nicht alle Universitäten mitmachen. Voraussetzung für das Studenten-Ticket sind Verträge, die die jeweiligen Verkehrsunternehmen mit den Allgemeinen Studierendenausschüssen (AStA) schließen müssen.

Neues Deutschlandticket: So sind die Regeln

Im Aachener Verkehrsverbund (AVV) startet das Deutschlandticket zum Sommersemester 2024 – bei der RWTH Aachen gilt dafür der 1. April, bei der FH Aachen der 1. März. Zu diesem Zeitpunkt endeten die alten Verträge, rund 60.000 Studierende in Aachen sind dann mit dem Deutschlandsemesterticket unterwegs.

Im Verkehrsverbund Rhein-Sieg herrscht noch Uneinigkeit, wie ein Sprecher erklärte: „Bislang haben uns noch nicht alle Hochschulen im VRS-Gebiet eine Rückmeldung gegeben, ob sie wechseln werden.“ Die Unis in Köln und Bonn bieten das Ticket ab dem Sommersemester zum 1. April 2024 ein.

Von 44 Einrichtungen im Gebiet des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR) haben sich 2024 für den Start des Deutschlandtickets zum Sommersemester entschieden. Damit erhielten bereits rund 90 Prozent aller Studierenden im VRR-Raum das Deutschlandsemesterticket. Weitere 14 Hochschulen planten den Start des Deutschlandsemestertickets zum kommenden Wintersemester. Grund dafür ist die technische Umsetzung.