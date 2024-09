Münster (NRW): Tödliches Zugunglück – Rollstuhlfahrerin von Bahn erfasst!

Entsetzliches Zugunglück in Münster (NRW)!

Am Montag (16. September) kam eine 72-jährige Frau in Münster ums Leben. Sie wollte in einem Rollstuhl einen Bahnübergang passieren, als sie von einem Zug erfasst wurde.

Münster (NRW): Seniorin stirbt bei Zugunglück

Das tragische Unglück ereignete sich am frühen Montagnachmittag gegen 13.50 Uhr. Die 72-jährige Frau aus Münster war in einem Rollstuhl an der Straße „Am Max-Klemens-Kanal“ unterwegs und wollte dort einen Bahnübergang passieren.

„Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie zwischen die Schranken auf den Bahnübergang“, heißt es in der offiziellen Mitteilung der Polizei Münster. Dort sei sie dann von einem heranfahrenden Zug erfasst worden. Die Seniorin verstarb noch vor Ort an der Unfallstelle.

Stundenlang – bis etwa 16 Uhr – musste der Bahnübergang während den Ermittlungs- und Bergungsarbeiten gesperrt werden. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, wird nun untersucht.

NRW: Mädchen (14) von Zug erfasst – tot!

Es ist bereits das zweite tödliche Zugunglück an diesem Montag (16. September) in NRW. Am frühen Montagmorgen wollte ein 14-jähriges Mädchen in Rees den Regionalzug nach Wesel erwischen – wurde dabei aber von einem Nachtzug erfasst, der in den frühen Morgenstunden auf der selben Strecke unterwegs war.