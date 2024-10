NRW: Brutale Tat! 18-Jähriger niedergestochen – neue Entwicklungen!

Schlimme Szenen am vergangenen Samstag (05. Oktober 2024) in Wuppertal. Vor einem Parkhaus eines Einkaufszentrums an der Mauerstraße in Barmen wurde ein schwer verletzter 18-jähriger Mann gefunden. Der bulgarische Staatsangehörige wies nach Angaben der Polizei mehrere Einstichverletzungen auf. Das gab die Polizei Wuppertal am Montag (7. Oktober) bekannt.

Deshalb musste der junge Mann sofort ins Krankenhaus gebracht und notoperiert werden. Glücklicherweise kann bereits jetzt gesagt werden, dass er nicht mehr in Lebensgefahr schwebt. Ebenfalls haben die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei bereits die Ermittlungen aufgenommen. Und nun gibt es neue Informationen!

Nach schweren Messerangriff: Erfolg in Ermittlungen

Die Polizei konnte nach intensiven Ermittlungen einen Tatverdächtigen festnehmen. Es handelt sich um einen 18-jährigen Mann. Dem Beschuldigten wird nun versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

Übrigens: Direkt nach dem tragischen Angriff ereignete sich laut „Westdeutschen Zeitung“ ein weiterer krimineller Vorfall.

Nach Angriff in NRW: Familienstreit eskaliert – Vater flüchtet

So soll der Vater des Verletzten in das zuständige Krankenhaus gefahren sein, um bei seinem Sohn zu sein. Dort traf er laut Oberstaatsanwalt auf die angehörige Familie seiner Ex-Frau, der Mutter des 18-Jährigen. Demnach sei es kurz vor 21 Uhr zu einer mündlichen Meinungsverschiedenheit zwischen dem 51-Jährigen und zwei Familienmitgliedern der Ex-Frau gekommen.

Der Streit sei später ausgeartet. Dabei soll der Vater die anderen beiden mit einem Messer leicht verletzt haben. Daraufhin flüchtete er zu Fuß, doch schnell wurde er von einer Polizeistreife aufgegriffen. Sie nahmen ihn mit auf die Dienststelle, wo er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Die beiden leicht verletzten Männer wurden im Krankenhaus ambulant behandelt.

Sachdienliche Hinweise: Polizei bittet um Informationen

Da die Hintergründe der Vorfälle noch unklar sind, bittet die Polizei Zeugen, die hilfreiche Informationen geben können, um Mithilfe. Sie können sich unter der Rufnummer 0202/284 – 0 melden.

Es bleibt dem jungen Mann nur zu wünschen, dass es ihm bald wieder gesundheitlich rundum gut geht und dass sich die Vorkommnisse schnell aufklären lassen.