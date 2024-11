Lotto-Wahnsinn in NRW – es passierte gleich drei Mal!

Mehrere Lotto-Spieler aus NRW haben wohl den richtigen Riecher beziehungsweise den richtigen Tipper gehabt – sie sind sozusagen über Nacht reich geworden. Dabei begann der Glückslauf bereits am Freitagabend bei der Ziehung der europäischen Lotterie Eurojackpot.

Und genau hier hat eine Person aus NRW mit seinem Internettipp richtig abgeräumt. Und das bei einem Einsatz von nur rund 113 Euro.

Lotto: Zahlreiche Jackpot-Knacker aus NRW

So wurde ihm nun der Lotto-Gewinn von 4.243.653 Euro überwiesen! Aber nicht nur er konnte sich freuen: Über neun Millionen (!) Euro gingen bei Lotto 6aus49 in den Kreis Steinfurt in NRW. Denn der Tipper von WestLotto traf als Einziger bundesweit die erste Gewinnklasse. Somit beläuft sich seine Gewinnsumme auf 9.305.541,10 Euro.

+++ Lotto: Vater gewinnt Jackpot – was er für seine Tochter plant, errätst du nie +++

Der neue Multimillionär spielte für einen Spieleinsatz von 37,05 Euro in einer Annahmestelle zwölf Tippreihen von LOTTO 6aus49 inklusive der Zusatzlotterien Spiel 77 und SUPER 6. Dabei kreuzte er seine Glückszahlen selbst auf dem Spielschein an.

Unna, Köln und Kleve: Es gibt einen neuen Millionär aus NRW

Auch in der zweiten Ziehung von LOTTO 6aus49 am 23. November gibt es zwei weitere Treffer in NRW. Hier gehen jeweils 375.681,40 Euro in den Kreis Unna und in den Raum Köln.

Den dritten neuen Millionär des Wochenendes kann WestLotto in der Zusatzlotterie Spiel 77 vermelden. Der Jackpot in Höhe von 2.377.777 Euro geht dabei in den Kreis Kleve. Der neue Doppelmillionär nimmt über einen Eurojackpot-Spielauftrag sowohl an den Ziehungen vom 15. November bis 7. Dezember als auch an der Zusatzlotterie Spiel 77 teil.

Und wer weiß, vielleicht gibt es ja schon bald einen neuen Millionär aus NRW – jedenfalls werden die neuen Gewinner erst am 26. November gezogen. Dann wartet wieder ein Doppeljackpot in der Lotterie Eurojackpot. Im ersten Gewinnrang sind übrigens immer noch 120 Millionen Euro zu gewinnen! In diesem Sinne: Daumen sind gedrückt!

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.