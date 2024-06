Lotto in NRW: Frau räumt richtig ab – von dieser Summe kann Chico aus Dortmund nur träumen

NRW ist um eine Lotto-Millionärin reicher. Eine Frau aus dem Regierungsbezirk Arnsberg hatte an der Sonderverlosung der Aktion Mensch teilgenommen und darf sich nun Hauptgewinnerin nennen!

Dieser Gewinn erinnert viele Menschen in Nordrhein-Westfalen an einen noch größeren Wahnsinn, der sich erst vor wenigen Wochen im gleichen Bundesland abgespielt hat. Ende April ging eine Wahnsinnssumme nach Siegen! Dagegen wirkt der Gewinn von Chico aus Dortmund fast schon winzig.

Lotto in NRW: 60 Millionen gingen nach Siegen

Es gibt immer wieder Menschen, die einfach nur eine riesige Portion Glück haben. Die Arnsbergerin hatte was davon und eine Million Euro mehr auf dem Konto. Auch Lotto-König Chico aus Dortmund war ein solcher Glückspilz. Er gewann im September 2022 9,9 Millionen Euro und ging damit so hausieren, dass er inzwischen im ganzen Land bekannt ist. Ein anderer Lottogewinner aus NRW hielt sich etwas bedeckter. Dabei hätte er allen Grund dazu.

Nicht weniger als 60 Millionen Euro wurden Ende April im Eurojackpot ausgespielt. Mit den Gewinnzahlen 2, 3, 6, 15, 35 und den beiden Eurozahlen 1 und 3 wurden am 23. April nach zwölf Ziehungen ohne Hauptgewinn gleich zwei Spieler zu Millionären. Da der Jackpot mit der Höchstsumme von 120 Millionen gefüllt war, teilten sich zwei Glückspilze die unglaubliche Summe. Und einer davon kommt aus NRW.

Es scheint immer wieder eine Menge Glückspilze zu geben. Am 4. Juni flossen gleich 120 Millionen, allerdings nicht nach NRW, sondern nach Dänemark – diesmal an eine einzige Person. Davon kann Chico aus Dortmund nur träumen.

Dass beim Lotto alles möglich ist, zeigt eine ganze Reihe von Beispielen. So gab es bei einer aktuellen Ziehung im Spiel 6aus49 gleich 75 Gewinner in NRW! Möglich gemacht hat das für viele vor allem ein Trick: der sogenannte Chancen-Booster. Mehr dazu kannst du in diesem Artikel nachlesen.