Lotto-König Chico unterläuft Patzer vor laufender Kamera – „So peinlich“

Der Lotto-Millionär Kürsat Yildirim, besser bekannt als „Chico“, ist seit seinem Gewinn von fast zehn Millionen Euro in der ganzen Republik bekannt. Der ehemalige Kranfahrer aus Dortmund war bereits in zahlreichen Fernseh-Shows zu sehen und ist auch in den sozialen Medien sehr erfolgreich. Hier unterhält der Lotto-Gewinner tagtäglich seine Fans – und gibt auch mal den ein oder anderen Patzer zu.

So zeigt der Millionär sich auch in seiner Facebook-Story am Sonntag (13.10) wieder von seiner authentischen Seite – er erzählt von einem Patzer vor laufender Kamera, der ihm ganz schön peinlich ist.

Lotto-König Chico ist „so was peinliches passiert“

Der Millionär unterhielt gerade seine Follower auf der Plattform Tiktok in einem Live-Video. Hier fragte ein User in den Kommentaren, ob Chico nicht mal seine Wohnung zeigen könne. Gesagt, getan – der Lotto-König zeigt seine Wohnung und begann mit dem Aufzug, der in sein Zuhause führt.

Chico steigt ein – und da passiert es: Die Tür geht zu und der Schlüssel steckt noch außen im Schloss! Ohne diesen kommt er nicht mehr in seine Wohnung.

„Ich bin im Aufzug drinnen geblieben“, gibt Chico zu. Der Lotto-Gewinner versucht noch, so zu tun, als sei das alles geplant gewesen – gibt allerdings schließlich zu: „Das war mir so peinlich.“ Er musste zu seinen Eltern gehen, um den Ersatzschlüssel abzuholen. Dabei versuchte er sich die ganze Zeit, nichts anmerken zu lassen.

Wenigstens kann der Millionär jetzt darüber lachen!