Rewe, Lidl & Co. in NRW: Hier kannst du auch über die Oster-Feiertage einkaufen

Ostern steht vor der Tür! Kurz vor den Feiertagen decken sich viele Menschen in NRW noch mit Lebensmitteln bei Aldi, Lidl und Co. ein. Doch was ist, wenn ich etwas Wichtiges vergessen habe? Wir verraten dir, wo du über die Oster-Feiertage einkaufen gehen kannst.

Von Montag bis Samstag können Verbraucher aus NRW normalerweise bei Aldi, Lidl und Co. Lebensmittel kaufen. Doch an Ostern (29. März bis 1. April 2024) sieht das anders aus. Zu den Feiertagen sind die Geschäfte dicht. Doch eingekauft werden, kann trotzdem!

+++Rewe, Kaufland und Co: Oster-Produkt sorgt für Welle der Empörung – Hersteller kassiert heftige Kritik+++

Rewe, Lidl & Co.: An Bahnhöfen herrschen andere Gesetze

Es gibt wohl kaum etwas Ärgerliches als die Feststellung, dass man diese einige wichtige Zutat für das Festtagsmenü vergessen hat. Gut, dass einige Geschäfte auch zu den Feiertagen aufhaben. Dabei verbieten die Ladenöffnungsgesetze den Supermärkten und Discountern doch eigentlich an Sonn- und Feiertagen zu öffnen.

An Bahnhöfen herrschen jedoch andere Gesetze. Dort hast du die Möglichkeit auch an Feiertagen und Sonntag einkaufen zu gehen. Dabei solltest du jedoch im Hinterkopf behalten: Entspannt wird der Einkauf sicher nicht! Gerade zu den Zeiten, zu denen andere Geschäfte geschlossen haben, ist es dort meist rappelvoll!

Rewe, Lidl & Co.: HIER kannst du auch an Ostern einkaufen

Wer trotzdem unbedingt an den Ostertagen einkaufen muss, für den gibt es zum Beispiel den Lidl am Hauptbahnhof in Essen. Im Düsseldorfer Hauptbahnhof findest du einen Edeka. Rewe to Go ist gleich fünf Mal vertreten: Köln Hauptbahnhof, Wuppertal Hauptbahnhof, Hagen Hauptbahnhof sowie in Oberhausen und Münster.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

In jeder NRW-Stadt findest du einen geöffneten Supermarkt oder Discounter also nicht vor. Drum versuche vor deinem Wocheneinkauf an Ostern an alles zu denken – dann musst du dich auch nicht in viel zu volle Supermärkte in einer entfernten Stadt quetschen.