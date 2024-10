Lenny Kravitz in Düsseldorf: Riesen-Wirbel Ticket-Vorverkauf – plötzlich bricht Hektik aus

Diese Nachricht hat die Fans von Lenny Kravitz förmlich umgehauen. Am Freitag (18. Oktober) gab der Sänger bekannt, dass er seine erfolgreiche „Blue Electric Light“-Tour um weitere Konzerte verlängert. Das Beste: Der 60-Jährige kommt auch für einige Gigs nach Deutschland.

Unter anderem zieht es Lenny Kravitz für ein Konzert nach Düsseldorf. Tickets für den Auftritt (16. März 2025) im PSD-Dome sollten sich die Fans ab Dienstag (22. Oktober) sichern können. Doch kurz zuvor brach plötzlich Hektik aus.

Lenny Kravitz in Düsseldorf: Irritation um Ticket-Vorverkauf

Erst am Mittwochmorgen gehen die Eintrittskarten für das Lenny-Kravitz-Konzert beim führenden Ticket-Anbieter „Eventim“ in den Verkauf. Wer sich vorher eine Karte sichern wollte, musste auf das Ticketportal „Reservix“ zurückgreifen. Wer hier erfolgreich sein wollte, brauchte einen Presale-Code, für den sich die Fans anmelden mussten (wie der lautet, erfährst du unten in diesem Beitrag).

Ab 10 Uhr sollte der Vorverkauf beginnen. Doch wer den Code hatte, konnte offenbar schon vorher zuschlagen. Bereits am frühen Vormittag konnten Fans den Saalplan einsehen und sich Eintrittskarten reservieren. Wer zufällig darüber stolperte, konnte sich glücklich schätzen und sofort zuschlagen. Der ein oder andere rief schon hektisch seine Freunde an, damit sie sich auch schnell Tickets für das Event sichern konnten.

So viel kostet die Lenny-Kravitz-Tickets für Düsseldorf

Tickets für das Konzert gab es nicht unter 82,70 Euro (letzte Reihen im Oberrang). Wer bessere Sicht haben wollte, zahlte für Sitzplätze bis zu 122,95 Euro. Stehplätze im Innenraum kosten 105,70 Euro und der Bereich vor der Bühne („Front of Stage“) ist mit 157,45 Euro am teuersten.

Du hast verpasst, dich für den Aktionscode anzumelden? Kein Problem: Er lautet “BEL2025”.