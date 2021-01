Unfassbare Szenen in einer Bahn in Köln! Andere Passanten haben sich mit Sicherheit angeekelt weggedreht. (Symbolbild)

Köln: Ekelhaftes Video aufgetaucht! Widerlich, was ein Mann in der Bahn macht

Köln. Ekelhafte Szenen in einer Bahn in Köln! Andere Passagiere haben sich mit Sicherheit angewidert weggedreht, als sie mitbekommen haben, was ein Mann in der Bahn der Kölner Verkehrsbetriebe Ekeliges anstellte.

Ob er einfach ganz rebellisch war und keinen Bock darauf hatte, seine Maske zu tragen? Fraglich! Auf jeden Fall verbreitet ein Video des lokalen Instagram-Accounts „Kölnistkool“ die Szenen aus Köln, die zeigen, wie der Fahrgast tatsächlich einen Stiefel wieder und wieder abgeleckt! Darüber berichtet der „Express“.

Köln: Ekelhaftes Video aufgetaucht! Was ein Mann mitten in der Bahn macht, ist widerlich

Vorsicht, wir warnen dich hiermit. Dieses Video aus Köln könnte sehr verstörend wirken:

Mit dem ironischen Satz „Der verstößt gegen das Essverbot in der KVB.. Das macht dann 20 Euro“ haben es seit Donnerstag schon Tausende Nutzer gesehen. Seitdem haben die Menschen nur eine Frage im Kopf: Warum nur?

Belustigt, aber auch angewidert kommtieren einige das Bewegtbild: „Wenn dir vor dem Treffen einfällt, dass er auf saubere Schuhe steht.“ Andere winken genervt ab: „Danke, genug Internet für heute.“

--------------------

Mehr Nachrichten aus Köln:

--------------------

Auch der Urheber der Instagram-Seite, dem das Video von mehreren Personen zugespielt wurde, zeigt sich gegenüber dem Express irritiert. „Mir war danach übel, als ich das Video zum ersten Mal unzensiert und in voller Länge gesehen habe“, so Sprecher Firat Mercan.

-------------------------------

Das ist Köln:

2.000 Jahre alte Stadt im Westen Deutschlands

liegt am Rhein und ist kulturelle Zentrum seiner Region

Das Wahrzeichen der Stadt ist der „Kölner Dom“

Köln ist eine der bedeutendsten Medienstädte in Deutschland

derzeit amtierende Bürgermeisterin ist Henriette Reker

-------------------------------

Auch die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) reagieren auf das virale Video. „Es gilt auch für diesen Menschen die Maskenpflicht, die vor Corona schützt. Ob der Herr sich mit anderen Viren und Bakterien infizieren wollte, vermag ich nicht zu sagen“, sagte ein Sprecher der Zeitung. (js)