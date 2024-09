US-Amerikaner kauft bei Kaufland in NRW ein – und fällt aus allen Wolken! „Wie in Amerika“

Na, da musste er sich nochmal kräftig schütteln, um sich zu vergewissern, dass er nicht träumt! Immer wieder ist es spannend zu sehen, wenn US-Amerikanern in deutschen Supermärkten wie Kaufland einkaufen. Man sollte meinen, dass die Amis große Kaufhäuser gewohnt sind, gibt es in den USA doch genug ähnliche Märkte.

Nicht so bei einem US-Amerikaner aus NRW. Er lebt schon seit Anfang 2023 in Deutschland, wohnt in Bielefeld in NRW. Gegenüber DER WESTEN erzählt er von seinem ersten Einkauf bei Kaufland – sofort fiel er aus allen Wolken! Und das aus einem bestimmten Grund…

US-Amerikaner kauft bei Kaufland in NRW ein – und fällt aus allen Wolken!

Auf Instagram, Tiktok und Youtube kennt man Ryan (27) als „ryaneatts“, der sich durch verschiedene Gerichte durchprobiert. Seine Videos erreichen zig User, auf Social Media hat er insgesamt rund eine Million Follower. Es ist für die vielen deutschen Fans spannend und lustig, wie er Currywurst, Döner oder deutsche Schokobrötchen aus Sicht eines US-Amerikaners beurteilt. Doch der absolute Hammer sei für ihn sein erster Kaufland-Einkauf gewesen!

Zu DER WESTEN sagt er: „Ich bin im Februar 2023 wegen meiner deutschen Freundin von Virginia (USA) nach NRW gezogen. Seitdem lebe ich in Bielefeld. Und als ich kurz nach meiner Ankunft bei Kaufland einkaufen war, war ich von den Socken. Die Filiale war groß, aber wirkte recht unaufgeräumt und unordentlich. Genauso wie oft in Amerika. Auch dort sind die Märkte riesig, unübersichtlich, der Einkauf zeitaufwendig.“

„Wie in Amerika“

Zwar kommt er im Kaufland in NRW inzwischen gut klar. Doch das liege vor allem an der Ähnlichkeit zu US-Supermarkt-Riese Walmart. Der Food-Influencer: „Wer Walmart kennt und dort öfter einkauft, findet sich in diesem riesigen Shopping-Dschungel zurecht. Es ist einerseits cool, dass man in solchen Märkten wie auch in Kaufland so ziemlich alles findet, auch Technik.“

Und weiter: „Aber wer nur für Lebensmittel einkaufen will, kommt erstmal richtig durcheinander, kann ich mir vorstellen.“ Inzwischen ist Kaufland sogar sein Lieblings-Supermarkt in NRW und Deutschland. Logisch, wenn es doch ein kleines bisschen an seine US-Heimat erinnert…