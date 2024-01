Kaufland in NRW evakuiert: Als die Feuerwehr anrückt, trauen die Einsatzkräfte ihren Augen nicht

Stell dir vor du bist gerade im Supermarkt, willst nach dem Obst greifen und plötzlich geht ein Alarm los. Genau das ist am Donnerstag (11. Januar) in einer Kaufland-Filiale in NRW passiert. Kunden und Mitarbeiter mussten umgehend den Markt verlassen.

Innerhalb von wenigen Minuten stand auch bereits die Feuerwehr auf dem Kaufland-Parkplatz in Kreuztal bei Siegen. Doch der Einsatz stellte sich anders dar als erwartet.

+++ Tierheim in NRW leidet unter Bauern-Protesten – „Wirklich furchtbar“ +++

Kaufland in NRW: DAS löste den Alarm aus

Als gegen 14 Uhr auf den Meldern der Feuerwehr „Ausgelöste Brandmeldeanlage“ zu lesen ist, machen sich die Einsatzkräfte umgehend auf den Weg zum betroffenen Kaufland-Markt. Neben dem Feueralarm ging auch ein Räumungsalarm in der Marburger Straße los, sodass das Gebäude sofort evakuiert werden musste.

+++ Essen: Bekannter Influencer soll Obdachlosen erpresst haben – er zockte jede Menge Spenden ab +++

Von da an übernahm die Feuerwehr. Doch vor Ort angekommen staunten selbst die Einsatzkräfte nicht schlecht, denn es war kein Feuer, das den Alarm auslöste. Ursache war ein geplatztes Rohr, das sich im hinteren Bereich des Marktes an der Aus- und Einfahrt in Richtung Ziegeleifeld befand.

Dort schoss das Wasser im hohen Bogen aus dem defekten Rohr der Sprinkleranlage raus. Um das Problem zu beheben, musste die Feuerwehr das Ventil unterhalb des kaputten Rohrstücks abschieben.

Weitere Meldungen:

Anschließend wurde die Brandmeldeanlage wieder scharf gestellt, sodass die Kaufland-Mitarbeiter kurz darauf ihre Arbeit wieder aufnehmen und die Kunden ihren Einkauf fortsetzen konnten. Laut der „Siegener Zeitung“ habe Kaufland ein Fachunternehmen beauftragt, um sich um die Reparatur des defekten Ablassrohrs zu kümmern. Dieser Einsatz zeigte, dass die Einsatzkräfte der Feuerwehr nicht nur bei Feuer der Retter in der Not sein können.