Katze landet in NRW-Tierheim – dass es sie überhaupt gibt, ist ein Skandal

Ein strahlend weißes Fell, ein tragischer Blick aus unschuldigen Augen und samtweiche Pfoten. Die kleine Alba gehört zu der Sorte Katze, in die sich Tierfreunde sofort verlieben. So erging es auch ihren Besitzern, die sich die Katze trotz finanzieller Engpässe unbedingt anschaffen mussten.

Nach wenigen Monaten wollten sie Alba jedoch unbedingt loswerden. Denn erst mit der Zeit erkannten sie, was für eine Katzen-Rasse sie sich da angeschafft hatten.

Katze landet in NRW-Tierheim: „Verboten“

Denn bei Alba handelt es sich um eine Scottish Fold Katze. Und deren Zucht ist in Deutschland eigentlich streng verboten, erklärt das Tierheim Moers: „Mit zunehmender Information über die Rasse und die daraus resultierenden, möglichen Kosten stieg die Sorge darüber, dem gerecht werden zu können, und sie wurde zu uns gebracht.“ Zu allem Überfluss war die Katze weder geimpft noch kastriert.

Das hat das NRW-Tierheim in NRW jetzt nachgeholt und sucht nach einem liebenden Zuhause für das bildhübsche Tier. Dabei erinnern die Tierpflegenden aber daran, dass die Katze wohl ihr Leben lang an der Qualzucht leiden wird. Denn: „Häufig haben Katzen dieser Rasse eine kürzere Lebenserwartung. Schreiten die Schäden voran, kommt es unweigerlich zu Bewegungsschmerzen und der Mensch ist in der Verantwortung, zu erkennen, wann aus Lebensfreude Lebensqual wird“, erklärt das Tierheim Moers und verweist auf den Gen-Defekt, der unter anderem durch Knorpel- und Knochenschäden zu den namensgebenden Faltohren führt.

Tierheim sucht dieses Zuhause

Die Tierpflegenden gehen davon aus, dass Alba in einem Haushalt mit anderen Katzen aufgenommen werden könnte, „aber man muss natürlich auch im Hinterkopf haben, dass sie aufgrund des Gen-Defektes möglicherweise nicht dauerhaft mit gesunden Artgenossen mithalten kann.“

Das Tierheim Moers sucht explizit nach Katzen-Experten, die sich mit dem Problem der Qualzucht auskennen, „um kleine Veränderungen wahrzunehmen und letztlich zum richtigen Zeitpunkt eine Entscheidung für ihren geliebten Vierbeiner treffen.“ Heißt im Klartext: Alba soll sich nicht quälen. Wenn der Gen-Defekt ihr Leben beeinträchtigen sollte, erwarten die Tier-Experten, dass sie von ihren Leiden erlöst wird. Falls du Interesse daran hast, Alba eine möglichst lebenswerte Zukunft zu bieten, kannst du dich beim Tierheim Moers unter folgender Rufnummer melden: 02841/21202 (oder 16062). Die Sprechzeiten sind montags bis freitags von 14 bis 17 Uhr und samstags von 13 bis 16.