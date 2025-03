Katze in NRW-Tierheim geboren – jetzt ist sie tot: „Unendlich traurig“

Große Trauer in einem Tierheim in NRW. Auf Facebook postet das Tierheim „Tierfreunde Lüdinghausen und Umgebung“ einen Nachruf. Eine geliebte Katze ist gestorben – und das, bevor sie jemals kennenlernen konnte, was es bedeutet, ein richtiges Zuhause zu haben.

Das NRW-Tierheim teilt seine große Trauer auf Facebook. Die Katze Rusty war bei den Mitarbeitern des Tierheims unglaublich beliebt. Der Kater wurde bereits im Tierheim geboren und man gab alles dafür, eine Familie für ihn zu finden, damit Rusty ein richtiges Zuhause erhält. Dann kam jedoch alles anders.

Katze litt unter einer „schweren Lungenentzündung“

Ganz plötzlich ging es der Katze gesundheitlich immer schlechter. Das NRW-Tierheim berichtet, dass er unter einer „schweren Lungenentzündung“ litt. Man brachte Rusty sofort in die Tierklinik, um ihm zu helfen.

+++ Zoo Dortmund macht es öffentlich – und rückt plötzlich DAMIT raus +++

Dort tat man alles, um die Katze zu retten, aber nach zwei Tagen des Kämpfens hatte man keine andere Wahl, als Rusty gehen zu lassen. Voller Bestürzung schreibt das NRW-Tierheim auf Facebook: „Wir sind unendlich traurig, denn wir hätten so gern gesehen, wie er in ein neues Zuhause zieht und dort endlich das Glück findet, das er verdient hat.“

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Rustys Verlust ist besonders tragisch, weil die Katze im Tierheim geboren wurde und daher „nie ein richtiges Zuhause“ hatte. Auch wenn der Kater nie kennenlernen konnte, was es bedeutet, in einer Familie zu leben, betont das Tierheim in NRW, dass die geliebte Katze „in unseren Herzen“ immer ein Zuhause gehabt hat und den Mitarbeitern des Tierheims unglaublich fehlen wird.

+++ Essen: Kult-Laden eröffnet neu – und erlebt Desaster! „So geht das nicht“ +++

Tierheim in NRW bittet um Spenden

In den Kommentaren teilen die Nutzer ihre Trauer über den bestürzenden Verlust der Katze. Ein Facebook-User schreibt zum Beispiel: „Ach, wie traurig. Ihr habt alles gegeben und trotzdem sind einem die Hände gebunden. Komm gut über die Regenbogenbrücke, kleine Maus.“

Mehr Themen:

Auch wenn die Trauer um die Katze noch groß ist, müssen die Kosten für Rustys Behandlung trotzdem bezahlt werden. Auf Facebook startet das Tierheim in NRW daher einen Spendenaufruf und schreibt: „Jeder noch so kleine Betrag hilft uns ungemein, die Kosten zu decken!“ Das Spendenportal findet man hier >>>