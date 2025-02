Karneval in Düsseldorf: Striktes Verbot – das müssen Jecken wissen

Vom 27. Februar bis 3. März 2025 verwandelt sich Düsseldorf wieder in eine Karnevalshochburg. Die Jecken ziehen durch die Straßen, schmeißen Karamelle und stoßen zusammen auf die 5. Jahreszeit in Deutschland an.

Doch bei dem ganzen bunten Treiben gilt es auch einige Regeln zu beachten – zur Sicherheit aller und für die Umwelt. Am Donnerstag (20. Februar) haben Polizei und Ordnungsamt das Sicherheitskonzept vorgestellt.

Karneval in Düsseldorf: DAS ist verboten

Zunächst einmal gilt wie seit 2011 schon ein striktes Glasverbot in der Altstadt. Besuchern ist es untersagt, Glasbehälter mitzuführen, und ansässige Händler sowie Außengastronomiebetriebe dürfen während der Karnevalstage keine Waren in Glas verkaufen. Das Glasverbot in Düsseldorf gilt für den Kern der Düsseldorfer Altstadt an folgenden Tagen: Altweiberfastnacht, Donnerstag, 27. Februar, von 8 Uhr bis Freitag, 28. Februar, 5 Uhr, Karnevalssonntag, 2. März, ab 12 Uhr bis Veilchendienstag, 4. März, 5 Uhr.

+++ NRW: Mysteriöser Lichtschweif am Himmel – „Nacht war vorbei“ +++



Die Zahl der Schnittverletzungen sei seit der Einführung deutlich zurückgegangen. Die Landeshauptstadt Düsseldorf informiert im Vorfeld auf Info-Screens an U-Bahn-Haltestellen, mit Beiträgen im Fahrgast-TV sowie im Sonderfahrplan der Rheinbahn. Außerdem machen Plakate auf den Awista-Fahrzeugen im gesamten Stadtgebiet auf die Aktion aufmerksam.

Unter anderem wird an den 16 Zugängen zur Altstadt kontrolliert, ob das Glasverbot eingehalten wird. Aber es gibt noch weitere Verbote, die zur Sicherheit der Feiernden dienen sollen. „Auch an den kommenden Karnevalstagen sind, neben dem Glasverbot, die Waffenverbotszone sowie die mobile und stationäre Videobeobachtung ein Bestandteil der Maßnahmen, die für die Sicherheit der Jecken und der Einsatzkräfte sorgen“, betont Thorsten Fleiß, Leitender Polizeidirektor.

Hohes Bußgeld für Wildpinkler

Ordnungsdezernent Christian Zaum erklärte das an Karneval in Düsseldorf insgesamt 200 Dienstkräfte des Ordnungsamtes in der Stadt im Einsatz seien und darauf achten, dass die Regeln auch eingehalten werden. „Genau so konsequent gehen wir gegen Wildpinkler sowie in Sachen Jugendschutz vor“, betont Zaum.

Noch mehr Meldungen:

2024 zahlten Wildwinkler, die erwischt wurden knapp 180 Euro (150 Euro Bußgeld + 28,50 Euro Verwaltungsgebühren). In der Stadt werden zahlreiche Dixie-Klos, Toilettenwagen und Cross-Urinale aufgestellt.