NRW: Irrland gibt es selbst bekannt – Besucher rasten aus! „Oh mein Gott“

Für viele Freizeitpark-Fans in NRW ist das Irrland am Niederrhein ein sehr beliebtes Ausflugsziel. Auf einer Fläche von rund 30 Hektar gibt es Wasserrutschen, Tiergehege, Spielplätze und vieles mehr – um Groß und Klein einen Tag voller Abenteuer zu ermöglichen.

Am 15. März 2025 öffnet das Irrland nach der Winterpause wieder seine Tore. Bis dahin gibt es noch viel zu tun. Denn in diesem Jahr gibt es für Besucher einige neue Attraktionen zu bestaunen, an denen das Team des Freizeitparks bereits fleißig werkelt.

NRW: Irrland verrät es

„Neues Jahr – neue Baustellen“, schreibt das Irrland-Team auf Facebook und postet mehrere Bilder der Arbeiten auf dem Parkgelände. „Besonders im Irrland-Nord passiert aktuell einiges, damit uns in der Winterpause auch nicht langweilig wird.“

Doch was genau ist im Jahr 2025 denn neu im Freizeitpark in Kevelaer? „Unsere Besucher können sich in der nächsten Saison auf ein neues Kletterparadies im Wäldchen und die neuen Wasserrutschen am Aquädukt freuen“, erklärt der Park. „Für die ganze Technik und Wasserpumpen drumherum, arbeiten unsere Maurer an einem schönen neuen Häuschen. Wir sind gespannt, wie das alles in wenigen Wochen aussehen wird.“

Doch nicht nur bei den Verantwortlichen herrscht große Vorfreude. Auch die Besucher scharren nach dieser Ankündigung bereits mit den Hufen. Ein Auszug aus den Kommentaren:

„Wir können es schon kaum erwarten! Echt unglaublich, welche tollen Ideen ihr immer habt und was ihr alles baut! Das Irrland ist definitiv und mit Abstand das schönste Ausflugsziel mit Kindern! Wir sind mega glücklich, dass wir ganz in eurer Nähe wohnen und euch so oft wir Lust haben besuchen können.“

„Ich freue mich schon so auf die neue Saison.“

„Oh mein Gott, wir freuen uns so sehr auf euch.“

„Richtig cool, dass ihr immer wieder neues hinbaut!“

„Da lohnt sich die neue Jahreskarte.“

„Meine Kinder fragen wöchentlich, wann das Irrland wieder auf hat.“

In rund einem Monat können sich die Irrland-Besucher dann selbst ein Bild von den neuen Attraktionen machen.