Hund in NRW muss schreckliche Qualen erleiden – Tierheim mit wichtiger Bitte! „Bring niemandem etwas“

Hund Lori aus NRW hatte es nicht immer leicht. Was die Terrier-Hündin erlebt hat, bricht nicht nur Tierliebhabern das Herz.

Denn der niedliche Vierbeiner kam in einem „erschreckenden“ Zustand zum Tierarzt. Mittlerweile ist Lori im Tierheim Köln-Dellbrück – und das richtet eine eindringliche Bitte an alle Tierliebhaber.

Hund in NRW in erschreckendem Zustand

Überall auf Loris Haut gab es blutige und krustige Stellen, ihre Krallen waren viel zu lang, die Zähne waren entzündet, sie lief mit Blasensteinen herum – als ihre Besitzer Lori in eine Kleintierpraxis brachten, war ihr Zustand einfach nur „erschreckend“, berichtet das Tierheim bei Facebook.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und die Besitzer sollten ohne die 13,5 Jahre alte Hündin wieder nachhause zurückkehren. „Man kam mit den total überforderten Besitzern überein, den Hund der Praxis zu übereignen, weil es ihnen einfach nicht möglich war, das Tier zu versorgen“, schreibt das Tierheim weiter. Das Ärzteteam rund um Dr. Kathrin und Roland Zeidler habe nicht lange gezögert und sich sofort um die Terrier-Lady gekümmert.

Tierheim aus NRW hat dringende Bitte

Das ist nun einige Tage her. Mittlerweile gehe es Lori etwas besser und sie hat einen Platz im Tierheim Köln-Dellbrück gefunden. Dort soll sie erst einmal zur Ruhe kommen und neue Kraft schöpfen. Denn ihr stehen noch einige Behandlungen bevor.

An dem Schicksal der Hündin nehmen natürlich auch viele Tierliebhaber bei Facebook Teil. Und genau an die hat das Tierheim-Team auch noch eine wichtige Bitte: „Bitte tretet keinen Shitstorm gegen die Besitzer los. Das bringt niemandem etwas und am wenigsten dem Hund.“

Mehr News:

Es scheint auch ganz so, als würden sich alle daran halten. Viele finden vor allem lobende Worte für die Tierarztpraxis: „Wow, das ist aber wirklich eine tolle Tierarztpraxis mit Herz und Verstand und scheinbar sehr viel Einfühlungsvermögen, auch für die Besitzer.“ Und natürlich gibt es liebevolle Worte für die kleine Lori, für die sich alle jetzt nur noch ein schönes Plätzchen wünschen, an dem sie in Ruhe ihren Lebensabend genießen kann.